viterma AG

Nachhaltig: Die Viterma Gruppe ist auch 2022 klimaneutral

Klimaschutz ist für die Badexperten seit Jahren ein zentrales Thema · Auch 2022 arbeiten alle Fachbetriebe klimaneutral · Mit hochwertigen Zertifikaten werden verschiedene Projekte unterstützt

26. April 2022 – Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind entscheidende Themen in unserer Gesellschaft und spielen auch bei den Badexperten von Viterma eine wichtige Rolle. Bereits seit 2017 arbeitet die Zentrale des Unternehmens klimaneutral, seit 2021 die gesamte Unternehmensgruppe. Zudem werden mit einem eigenen Nachhaltigkeitsteam konkrete Projekte umgesetzt und das nachhaltige Denken und Handeln unter den Mitarbeitenden gefördert. Auch in diesem Jahr setzt Viterma sein Engagement in diesem Bereich fort. Mit dem Kauf von hochwertigen Klimaschutzzertifikaten kompensiert Viterma die emittierte Menge an CO2, damit diese an andere Stelle des Globus vermieden wird.

Für das Erreichen der Klimaneutralität haben die Viterma Fachbetriebe alle notwendigen Vorarbeiten geleistet. Dazu wurden ökologische Fussabdrücke für jeden Betrieb erhoben sowie Reduktionspotenziale geortet. Konkret werden in diesem Jahr Laufwasserkraftwerke in Indonesien und Indien sowie die Herstellung und der Vertrieb von effizienten Kochöfen in Nigeria unterstützt, die für saubere Luft in Innenräumen sorgen. Die Zertifikate erfüllen den Gold-, UN CER- und VCS-Standard.

„Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit“, erklärt Viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Der weltweite Anstieg von Treibhausgasemissionen verstärkt die Erderwärmung und damit verbundene extreme Wettersituationen sowie die Bedrohung ganzer Ökosysteme. Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber kommender Generationen bewusst und handeln auch dementsprechend.

“Mit der freiwilligen Kompensierung der Emissionen nach dem Kyotoprotokoll zählt Viterma zu den Vorreitern im Bereich des ökologischen und energieeffizienten Arbeitens. Im Zentrum des Handelns steht dabei immer der Leitsatz des Unternehmens. Dieser lautet: «Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das „Better Life“.»

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com