Viterma Mitarbeiter spenden 12.000 Euro für den guten Zweck

Soziales Engagement spielt bei Viterma eine wichtige Rolle · Die Summe kam bei einer vorweihnachtlichen Versteigerung unter den Mitarbeitenden zusammen · Mit der Spende wird die gemeinnützige Organisation Love For Children and Mothers in Äthiopien unterstützt

Thal, 20. Dezember 2021 – Soziales Engagement spielt beim Familienunternehmen Viterma eine wichtige Rolle. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit tragen die Viterma Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis die Geschenke zusammen, die sie von Geschäftspartnern erhalten haben, und versteigern sie untereinander für den guten Zweck.

Das Ziel der Versteigerung wird immer von den Mitarbeitenden eingebracht und abgestimmt. In diesem Jahr wurde ein Projekt gewählt, bei dem sich eine Viterma Mitarbeiterin direkt vor Ort engagiert hat. Es handelt sich um die gemeinnützige Organisation „Love For Children and Mothers“, welche obdachlosen und schutzbedürftigen Kindern und Frauen in Äthiopien dabei hilft, ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Spenden gewährleisten eine psychosoziale Betreuung und finanzieren Ausbildungen, damit Mütter und Kinder auf eigenen Beinen stehen können. Insgesamt rund 12.000 Euro kamen bei der Versteigerung zusammen, die nun an die Hilfsorganisation übergeben werden.

„Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens“, erklärt Viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schön zu sehen, dass unsere Angestellten zusammenhalten und obendrein noch so eine grosse Summe für den guten Zweck spenden. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Spende einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Mütter und Kinder in Äthiopien leisten können.“ Bereits in den letzten Jahren hatten die Viterma Mitarbeiter durch die Versteigerung von Weihnachtsgeschenken mehrere Tausend Euro eingenommen, die anschliessend gemeinnützigen Zwecken zugutekamen.

Den grossen Zusammenhalt unter den Mitarbeitern bestätigen auch die zahlreichen positiven Bewertungen bei der Jobbewertungsplattform Kununu sowie sowie eine sehr gute Weiterempfehlungsrate. Darüber hinaus wurde Viterma von Focus Business mit dem Titel „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ geehrt und erhielt Auszeichnungen für den besten Kollegenzusammenhalt, die beste Work-Life-Balance sowie für besonders familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 45 Jahren in der Schweiz, Österreich und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 25.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com