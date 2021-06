Mixcder

Wireless Earbuds für unendliche Freude: Mixcder G1 True Wireless Stereo Gaming Earbuds, entwickelt für Konsolenspieler

New York (ots/PRNewswire)

Mixcder, eine Audiomarke, die sowohl Technologie als auch Kunst in ihr Design integriert, hat kürzlich die mit Spannung erwarteten G1 True Wireless Stereo (TWS) Gaming-Ohrhörer auf den Markt gebracht, komplett mit integriertem USB-C-Adapter. Diese Ohrhörer sind der neueste Game-Changer der Marke, der speziell entwickelt wurde, um ein komplett kabelloses, tragbares Hör- und immersives Gaming-Erlebnis für Konsolenspieler zu schaffen, die Switch, Switch Lite, PS4 und PS5 sowie andere beliebte Gaming-Geräte nutzen.

David Wu, CEO von Mixcder: "Wir haben immer wieder Rückmeldungen von Konsolenspielern erhalten, dass es schwierig ist, tragbare kabellose Kopfhörer speziell für Spielekonsolen auf dem Markt zu finden. Die meisten kabellosen Adapter, die derzeit erhältlich sind, werden separat verkauft und sind nicht in die Kopfhörer integriert, was den Komfort und die Tragbarkeit massiv einschränkt, ganz zu schweigen von dem umständlichen Verbindungsprozess. Nachdem wir uns die Bedürfnisse und Vorschläge unserer Kunden genau angehört haben, haben unsere Mixcder Marktforschungs-, Produktentwicklungs- und Produktionsteams so schnell wie möglich an einer Lösung gearbeitet, und wir sind zuversichtlich, dass die neuen G1 TWS-Ohrhörer diesen und andere Problempunkte für Konsolenspieler überall lösen werden."

https://youtu.be/-a8DFsRClek

Die extrem niedrige Latenzzeit und das besonders komfortable Semi-In-Ear-Design des G1 bieten Gamern ein extrem kristallklares Klangerlebnis, bei dem sie jeden Schuss, jeden Schritt und jedes musikalische Detail hören können. Der Akku unterstützt bis zu 5 Stunden Spielzeit, 20 Stunden mit der Ladehülle und eine einstündige Ladezeit für die Earbuds.

Sie können eigenständig oder zusammen mit dem Adapter verwendet werden, der die Kopplung der Mixcder G1 Earbuds automatisch zuerst priorisiert und sich bequem mit anderen drahtlosen Geräten verbinden kann. Eine weitere nette Funktion, vor allem für Spiele wie das beliebte Fortnite, ist der Echtzeit-Sprachchat. Ein einfacher Doppelklick auf die Multifunktionstaste am Funkadapter und das Mikrofon ist für die Echtzeitkommunikation einsatzbereit.

In Bezug auf Aussehen und Struktur schmiegen sich die G1-Earbuds und der Wireless-Adapter nahtlos in die Ladeschale, was die Tragbarkeit erheblich verbessert. Die einzigartig stylische Ladetasche im Game-Controller-Design wird bei den Mitgliedern der Gaming-Community genau den richtigen Ton treffen.

Die G1 TWS Gaming Earbuds sind derzeit bei Amazon und auf der offiziellen Mixcder-Website erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://mixcder.com/ , oder kontaktieren Sie support@mixcder.com.

Die aktuelle Version der G1-Earbuds kann nicht mit der Xbox verwendet werden.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-a8DFsRClek

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553858/Wireless_Earbuds_Endless_Joy_Mixcder_G1_True_Wireless_Stereo_Gaming.jpg