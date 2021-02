Royal Canadian Mint (RCM)

Kanadas schwarze Loyalisten werden auf der neuen Silbermünze der Royal Canadian Mint geehrt, die die schwarze Geschichte feiert

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire)

Die Münzanstalt ist stolz darauf, eine neue silberne Sammlermünze zu Ehren der schwarzen Loyalisten herauszubringen. Die Graveure der Münzanstalt reproduzierten akribisch das Wappen der Black Loyalist Heritage Society als Tribut an die freien und versklavten Schwarzen, die sich vor, während und nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in Britisch-Nordamerika neu ansiedelten. Vielen Sklaven wurde die Freiheit angeboten, wenn sie sich während des Krieges der britischen Seite anschlossen. Nachdem sie in Niederkanada und den Seeprovinzen neue Wurzeln geschlagen hatten, sind die Kämpfe und Errungenschaften der schwarzen Loyalisten und ihrer Nachkommen ein wichtiger Teil der kanadischen Geschichte, der auf einer ab heute erhältlichen Münze erzählt wird.

"Die Münzanstalt ist stolz darauf, Münzen zu prägen, die Kanadas Geschichte, Kultur und Werte würdigen. Dazu gehört auch, unsere Vielfalt zu feiern und die schwierigen Kapitel unserer Geschichte anzuerkennen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, unsere dritte Münze herauszugeben, die an die schwarze Geschichte erinnert und die einflussreiche Rolle der schwarzen Loyalisten bei der Gestaltung des vielfältigen Landes, das wir heute kennen und lieben, würdigt."

Schwarze Loyalisten sahen sich vielen Entbehrungen gegenüber und das Versprechen auf ein besseres Leben blieb unerfüllt. Diejenigen, die trotz aller Widrigkeiten in Britisch-Nordamerika blieben, halfen dabei, Kanadas Geschichte und Charakter neu zu definieren. Heute können die Nachfahren der schwarzen Loyalisten ein außergewöhnliches Erbe an Mut und Ausdauer für sich beanspruchen.

"Schwarze Loyalisten und ihre Nachkommen haben Gemeinschaften von Küste zu Küste mitgestaltet, lange bevor dieses Land überhaupt Kanada genannt wurde, und ihr Vermächtnis inspiriert uns, ein noch besseres und bewusst inklusiveres Land aufzubauen", sagte die ehrenwerte Bardish Chagger, Ministerin für Diversität und Inklusion und Jugend. "Während wir den Black History Month feiern, erkennen wir die Kämpfe und Hindernisse an, die die schwarzen Gemeinden in Kanada überwinden mussten und immer noch überwinden müssen, und wir würdigen und feiern die enormen Beiträge, die sie weiterhin für das Wachstum, das Wohlbefinden und den Wohlstand dieses Landes leisten."

Die Rückseite der Münze zeigt das Wappen der Black Loyalist Heritage Society, das 2006 von der kanadischen Heraldikbehörde verliehen und von Darrel E. Kennedy, Assiniboine Herald, entworfen wurde.

"Als Nachkomme der Black Loyalist bin ich stolz darauf, dass meine Vorfahren zu den 3.500 Menschen afrikanischer Abstammung gehörten, die 1783 nach Kanada kamen und mit Stolz ihre Freiheitsurkunde trugen", sagt Cynthia Dorrington, Site Manager des Black Loyalist Heritage Centre. "Sie ließen sich in ganz Niederkanada nieder, alle mit der Hoffnung, ein besseres Leben für ihre Familien zu schaffen. Unsere reiche Geschichte hat die kollektive Geschichte Kanadas maßgeblich geprägt, und wir freuen uns, sie auf einer wunderschönen Silbermünze weiter zu teilen."

Auf dem Schild repräsentieren drei Loyalisten-Zivilkronen die Nichtkombattanten, die nach Britisch-Nordamerika (Kanada) geflohen sind, während das Schiffsrad sowohl die Vergangenheit (die Landung des Schiffes im Jahr 1783) als auch die Gegenwart (den Fokus der Gesellschaft auf die Entwicklung der Gemeinschaft) darstellt. Die Löwenträger symbolisieren den Stolz Afrikas und den Mut derjenigen, die in Nova Scotia ein besseres Leben suchten. Unter dem Schild wird die Provinz durch ihr offizielles Blumenemblem, die Mayflower, repräsentiert, während der Felsen die Landung bei Birchtown, Nova Scotia, symbolisiert. Der Anker im Wappen ehrt die Opfer der Familien, die die Reise unternommen haben, was durch die Fußabdrücke in der Ummantelung dargestellt wird. Das Motto "THE HEART OF YOUR KNOWLEDGE IS IN YOUR ROOTS" (Das Herz deines Wissens liegt in deinen Wurzeln) spricht das Interesse der Mitglieder der Gesellschaft an ihrem Erbe an. Die Wappen werden ebenfalls von Ahornblättern flankiert.

Die Vorderseite zeigt ein sich wiederholendes Ahornblatt-Feldmuster und das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt.

Die 2021 20 $ Feinsilbermünze zum Gedenken an die schwarze Geschichte ist auf eine Auflage von 5.500 Stück limitiert: Die Black Loyalists ist im Handel für 99,95 $ erhältlich. Dieses neue Sammlerstück kann ab heute bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.

Bilder dieser Münze finden Sie hier.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist das staatliche Unternehmen, das für die Prägung und den Vertrieb von Kanadas Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Münzstätte, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kontaktperson für die Presse:Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Telefon: 613-884-6370, reeves@mint.ca

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430885/Royal_Canadian_Mint_Canada_s_Black_Loyalists_Honoured_on_Royal_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430914/RCM_Logo.jpg