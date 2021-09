Banggood

Banggood 15th Anniversary Sale Vorschau: Tausende von Lightning Deals für 48 Stunden ab September 8

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Banggood, ein weltweit führender Online-Shop, hat Details zu einigen der massiven Angebote veröffentlicht, die für alle Benutzer während der 48-Stunden-Spitze des bevorstehenden 15. Jubiläumsverkaufs verfügbar sind. Von 16:00 Uhr (UTC+8) am 8. September bis 15:59 Uhr (UTC+8) am 10. September wird Banggood Millionen von Artikeln - von neuen Gadgets und Elektronik bis hin zu Haushalts- und Küchenutensilien und Kleidung - mit großen Rabatten und Gutscheinen veröffentlichen. Darüber hinaus können Benutzer, die ihre Lieblingsprodukte mit einer Anzahlung von $ 1 im Voraus gebucht haben, den Restbetrag zahlen, um den niedrigsten Preis zu erhalten.

Lightning Deals

Um den Geburtstag von Banggood am 9. September zu feiern, bietet Banggood ein "$ 9.9 Bargain Dash" Lightning Deal für erstklassige Marken, Kategorien und Produkte an. Darüber hinaus haben Kunden die Chance, ein Xiaomi Redmi Note 8 2021 für nur $ 0,01 zu gewinnen. Deals können in Sekunden geknackt werden, also besuche und setze eine Benachrichtigung, bevor sie ausverkauft sind.

Hot Seller

Banggood vorgestellten Hot Seller Must-Buy ist wieder mit über 100.000 beliebte Artikel von Top-Marken wie Xiaomi und DJI. Käufer müssen nur eine Anzahlung von $ 1 oder $ 3 zahlen, um ihre Lieblings-Artikel zu buchen, und dann später den Rest zahlen, um den niedrigsten Preis zu erhalten. Einzahlungen sind seit dem 25. August verfügbar und der Restbetrag kann von 16:00 Uhr (UTC+8) am 8. September bis 15:59 Uhr (UTC+8) am 10. September bezahlt werden, um bis zu 80% Rabatt zu erhalten.

VIP-Tag

Um treuen Kunden ein riesiges Dankeschön zu sagen, werden Banggood VIP-Mitglieder während der 48-Stunden-Peak exklusive Einkaufsvorteile genießen. 50% Rabatte können mit VIP-Punkten ausgetauscht werden und kostenloser Versand und Shopping-Boni sind ebenfalls verfügbar. Jeder kann am VIP Day teilnehmen, um Zugang zu allen exklusiven Angeboten zu erhalten.

Seit 2006 wenden sich Millionen von Kunden an Banggood, um die neuesten Produkte zu finden, darunter seltene Artikel aus Kategorien, für die sie sich begeistern. Als einer der weltweit beliebtesten Online-Shops optimiert Banggood kontinuierlich seine Lieferkette, bezieht Produkte direkt von gut ausgewählten Herstellern und arbeitet eng mit über 3.000 Top-Qualitätsmarken zusammen. Um das 15. Jubiläum zu feiern, nehmen fast alle diese beliebten Marken am Verkauf für Kunden teil, um für ihre Leidenschaften zu erschwinglichen Preisen auf Banggood einzukaufen.

https://www.banggood.com/aboutBanggood.html