ElectrifAi bietet neue Modelle für maschinelles Lernen für Amazon SageMaker an

Jersey City, N.j.Jersey City, N.j. (ots/PRNewswire)

Bereitstellung schneller und zuverlässiger Geschäftslösungen für maschinelles Lernen

ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der praktischen künstlichen Intelligenz (KI) und vorgefertigter Modelle für maschinelles Lernen (ML), gab heute bekannt, dass es eine der weltweit größten Sammlungen von vortrainierten und vorstrukturierten ML-Modellen für Amazon SageMaker zum Verkauf anbietet. Amazon SageMaker ist ein vollständig verwalteter Service von Amazon Web Services (AWS), der Entwicklern und Datenwissenschaftlern die Möglichkeit bietet, ML-Modelle schnell zu erstellen, zu trainieren und zu implementieren.

ElectrifAi liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse und freut sich bekannt zu geben, dass 36 vortrainierte ML-Modelle für Amazon SageMaker zum AWS Marketplace hinzugefügt wurden. Das Fachwissen von ElectrifAi in verschiedenen Branchen (einschließlich Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Kommunikation, Medien, Unterhaltung, Gesundheitswesen und Verbraucher/Einzelhandel) gepaart mit 16 Jahren Erfahrung im Bereich ML bietet schnell einsetzbare Unternehmenslösungen. Kunden können nun innerhalb von Tagen und Wochen Ergebnisse sehen, anstatt 12 bis 18 Monate zu benötigen, da diese Lösungen Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln.

Benutzer des AWS Marketplace können nun Einblicke in Daten mit ElectrifAi's ML-Modellen freischalten, die auf branchenspezifischen Anwendungsfällen basieren. Dies ermöglicht eine rasche Bereitstellung, Skalierung und Generierung komplexer Erkenntnisse, die zu sofortigen Kosten-, Gewinn- und Leistungsverbesserungen führen. Seit 2004 sorgt ElectrifAi für schnelle Zeiten bis zur Wertschöpfung und erfolgreiche Geschäftsergebnisse. Die Kunden haben sofort einsatzbereite Lösungen erhalten, die ihnen Zeit und Geld im Vergleich zum internen Bau von Modellen sparen.

"Wir beschäftigen uns seit über 16 Jahren mit maschinellem Lernen und verfügen über fundierte Fachkenntnisse in vielen Branchen. Unsere Modelle des maschinellen Lernens helfen unseren Kunden bei schneller Kosten-, Gewinn- und Leistungsverbesserung", sagte Ed Scott, Chief Executive Officer von ElectrifAi.

Durch Gespräche mit Kunden helfen wir, Geschäftsprobleme zu identifizieren, die ElectrifAi-Kunden zu lösen versuchen und zu erreichen hoffen. Nach anfänglichen Diskussionen und der Analyse der Daten bestimmt ElectrifAi das geeignete vortrainierte Modell, das den Anforderungen des Kunden am genauesten entspricht, um ein erwartetes Ergebnis zu erzielen. Sobald ein gemeinsames Datenmodell zur Verfügung steht, trainiert ElectrifAi das Modell mit den Daten des Kunden in seiner eigenen Umgebung, um die Signale in Bezug auf das erwartete Ergebnis zu generieren. Kein Modell ist 100% genau; aber mit ElectrifAi's Erfahrung und Fachkompetenz kann das Modell auf die Ziele und Risikotoleranz des Kunden abgestimmt werden. ElectrifAi bezeichnet solche Modelle als "vorstrukturiert", da sie nur minimale Modifikationen und Abstimmungen erfordern. Diese vorstrukturierten Modelle navigieren durch die Nuancen, die von Kunde zu Kunde innerhalb einer bestimmten Branche variieren. Zur Abschwächung der Abwanderung von Arbeitskräften wendet ElectrifAi beispielsweise mehrere vorstrukturierte Modelle zur Segmentierung und Neigungsmodellierung an. ElectrifAi kann auf eine lange Geschichte in der Erstellung von ML-Modellen zurückblicken, in der Hyperabstimmung der Modelle, um genaue Einblicke zu erhalten, und in der Orchestrierung mehrerer Modelle zur Erstellung von Anwendungsfällen, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Luming Wang, CTO, ElectrifAi, sagt: "Wir haben einen Prozess, den wir die Modellfabrik des maschinellen Lernens nennen, mit vortrainierten, vorstrukturierten und brandneuen Modellen, die speziell auf die Schmerzpunkte unserer Kunden zugeschnitten sind. Das Modell ist erklärbar und testet auf Voreingenommenheit, was zu leicht verständlichen, umsetzbaren Erkenntnissen führt, die helfen, reale Geschäftsprobleme zu lösen."

Jim McGowan, Head of Product, ElectrifAi, sagt: "Wenn Sie ein branchenspezifisches Modell für Ihr Unternehmen erstellen, haben wir vielleicht schon einige der Teile, die wir sehr schnell und mit viel Transparenz liefern können, so dass Sie darauf aufbauen und viel schneller ans Ziel kommen können. Sie hätten auch die Unterstützung eines zusätzlichen Teams von Datenwissenschaftlern, die bei der Umschulung oder Anpassung dieser Modelle helfen können. Wir verkaufen nicht einfach nur Software, denn wir verstehen die Domäne und können die zu lösenden Modelle für einen geschäftlichen Anwendungsfall erstellen. In einer Welt abnehmender Budgets und steigender Anforderungen können wir einsatzbereite Lösungen anbieten, während Sie an anderen für Ihr Unternehmen strategisch wichtigen Problemen arbeiten."

ML automatisiert das, was Menschen manuell tun, wenn sie sich große Datenmengen ansehen, wie z. B. Umsatzprognosen, Bedarfsprognosen, Identifizierung und Reduzierung der Kundenabwanderung, Identifizierung hochwertiger Kundeninteressenten, Betrugserkennung, Risikomanagement, erweiterte Analysen und Verarbeitung in natürlicher Sprache. Diese ML-Modelle können Unternehmen dabei helfen, eine erfolgreiche digitale Transformation zu erreichen. ElectrifAi hat die harte Arbeit bereits geleistet. Dem Kunden bleibt nur noch, die Daten durch diese vortrainierten oder vorstrukturierten ML-Modelle in seiner eigenen Umgebung laufen zu lassen und die Ausgabe in seine eigenen Geschäftsanwendungen zu integrieren. Die im AWS Marketplace verfügbaren Modelle von ElectrifAi für Amazon SageMaker werden in einem Use-Case zusammen orchestriert, um reale Geschäftsprobleme zu lösen.

Die ML-Modelle im AWS Marketplace sind weltweit erhältlich. Bitte klicken Sie hier, um Zugang zu unseren vorab geschulten Modellen und unseren damit verbundenen Dienstleistungen zu erhalten, die Ihnen helfen, die Einführung von ML in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen.

Informationen zu ElectrifAi

ElectrifAi ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftsfähigen ML-Modellen. ElectrifAi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsweise durch maschinelles Lernen zu verändern, wodurch Kostensenkungen sowie Gewinn- und Leistungssteigerung erzielt werden. ElectrifAi wurde 2004 gegründet und verfügt über eine langjährige Branchenführerschaft, ein globales Team von Domänenexperten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der maßstabsgetreuen Transformation strukturierter und unstrukturierter Daten. Eine große Bibliothek von KI-basierten Produkten erstreckt sich über Unternehmensfunktionen, Datensysteme und Teams, um in Rekordzeit hervorragende Ergebnisse zu erzielen. ElectrifAi beschäftigt etwa 200 Datenwissenschaftler, Software-Ingenieure und Mitarbeiter, die nachweislich mit über 2.000 Kundenimplementierungen, meist für Fortune-500-Unternehmen, zu tun hatten. Im Mittelpunkt der Mission von ElectrifAi steht die Verpflichtung, KI und maschinelles Lernen für Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt verständlicher, praktischer und profitabler zu machen. ElectrifAi hat seinen Hauptsitz in Jersey City und Büros in Shanghai und Neu-Delhi.

