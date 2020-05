Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology pflanzt Bäume, und zwar viele

Juice Technology AG

Juice Technology pflanzt Bäume, und zwar viele

Die Juice Technology AG erweitert ihr Umweltengagement und

CO2-neutralisiert alle produzierten Ladestationen

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, erweitert ihr Umweltengagement und pflanzt ab sofort für jede verkaufte Ladestation mindestens einen Baum.

Juice Technology pflanzt ab sofort für jeden produzierten Juice Booster 2 einen Baum. Für die grösseren Ladestationen sind es sogar bis zu zwölf Bäume je Gerät. Damit garantiert das Unternehmen sicht- und greifbar die CO2-Neutralität seiner Produkte. Gerechnet auf die ersten zehn Jahre seines Lebens absorbiert ein Baum bereits rund 120 kg CO2, ein Juice Booster 2 generiert in Produktion und Transport 84 kg CO2. Die Ladestationsherstellerin investiert in diese Massnahme, weil sie der Überzeugung ist, dass saubere Mobilität mit sauberer Ladetechnik beginnt. Die Kunden erhalten ein Zertifikat mit den Koordinaten des Aufforstungsgebiets.

Da die Bäume nicht in artenarmen Monokultur-Plantagen, sondern in natürlichen Waldgebieten gepflanzt werden, kann die Lebensdauer leicht 50 oder 100 Jahre betragen. Entsprechend hoch wird der Überschuss an zusätzlich gebundenem CO2 sein. Das aktuelle Pflanzgebiet liegt in British Columbia, Kanada.

Juice-CEO Christoph Erni erklärt: „Uns war zu wenig, dass unsere Ladestationen nur auf dem Papier CO2-neutral produziert und transportiert werden. Deshalb haben wir uns für dieses Engagement entschieden. Heute bieten wir erstklassige, dauerhafte und damit nachhaltige Produkte, die nun auch von uns kontrollierbar 100 Prozent nachhaltig produziert werden. Denn wenn wir die Welt ein bisschen besser machen können, dann sollten wir nicht zögern, das zu tun.“

Dazu kooperiert das Unternehmen mit One Tree Planted, einer Non-Profit-Organisation mit grosser Erfahrung in Aufforstungen und plant bereits im Jahr 2020 eine Fläche von voraussichtlich über 200 Fussballfeldern zu bepflanzen.

Die Juice Technology AG unterstützt damit die weltweite Wiederaufforstung. One Tree Planted ist in Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Australien und Afrika aktiv und arbeitet im Rahmen ihrer gemeinnützigen Tätigkeit mit weiteren Partnerorganisationen zusammen. „Wälder reinigen unsere Luft und absorbieren schädlichen Kohlenstoff, bieten Lebensraum für eine Vielzahl an Lebewesen und schaffen Arbeitsplätze“, so Diana Chaplin Marketing Director von One Tree Planted. „Juice leistet damit also nicht nur einen Beitrag für die Umwelt, sondern auch für die Tierwelt und die Gesellschaft. Wir sind stolz auf solche Unternehmen, die den Fokus auf Nachhaltigkeit weit über das eigene Geschäft hinauslegen.“

Darüber hinaus lässt Juice das Unternehmen durch eine unabhängige Stelle nach ISO-Norm 14001 überprüfen. Damit wird bestätigt, dass nicht nur eine umweltbewusste Produktion stattfindet, sondern dass diese Haltung auch auf allen Ebenen des Unternehmens gelebt wird. Über die Auszeichnungen „Activate 2020“ zum Verpackungsmanagement und als WEEE-lizensiertes Unternehmen setzt Juice zusätzlich in Bezug auf Verpackung, Recycling und Mülltrennung ein wichtiges Zeichen.

Auch bei der Produktgestaltung fliesst diese Philosophie mit ein. Durch das mit der ISO-Norm 50001 zertifizierte Last- und Lademanagementsystem smartJUICE garantiert die Herstellerin von Ladelösungen den Nutzern ein optimales Energiemanagement mit maximaler Effizienz. Beim Transport setzt das Unternehmen ebenfalls bereits auf einen nachhaltigen Versand mit dem Schweizer Transportservice Pickwings, der ebenfalls mit der One Tree Planted Organisation zusammenarbeitet.

