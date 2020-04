Aletsch Arena AG

35. Aletsch-Halbmarathon 2020 abgesagt

Der Vorstand und die Geschäftsleitung haben entschieden den 35. Aletsch-Halbmarathon vom 21. Juni und die Samstagsrennen vom 20. Juni 2020 abzusagen. Der Schutz der Gesundheit aller Involvierten steht bei diesem Entscheid im Vordergrund. Im nächsten Jahr findet der Anlass am Wochenende vom 19./20. Juni 2021 statt.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage ist eine Durchführung des Aletsch-Halbmarathons 2020 nicht möglich. Die Gesundheit der Läuferinnen und Läufer, Helferinnen, Helfer und aller involvierten Partner geht vor. Obwohl die bundesrätlichen Entscheide nachvollziehbar sind, schmerzt die Absage sehr. Die Nachfrage am Aletsch Halbmarathon 2020 war wiederholt überwältigend. Seit Februar 2020 ist die Teilnehmer-Limite erreicht. Eine optimale Planung ist mit der derzeit grossen Unsicherheit nicht möglich. Ein noch längeres Zuwarten mit der Absage hätte nur noch grössere Kostenfolgen ausgelöst. Auch die angemeldeten Läuferinnen und Läufer erhalten mit diesem Entscheid Klarheit und Planungssicherheit.

Startplätze für 2021 sind automatisch gesichert

Das bezahlte Startgeld 2020 wird den Läuferinnen und Läufern kostenlos automatisch auf das Jahr 2021 übertragen. Dies obwohl die Organisation des Aletsch Halbmarathons im 2020 bereits grössere Investitionen getätigt hat.

Das Organisationskomitee und der Geschäftsführer Toni König informieren: «Wir danken bestens für die grosse Verbundenheit und Solidarität aller Beteiligten. Dabei denken wir vor allem an alle Läuferinnen, Läufer, Sponsoren, Dienstleistern und an unseren Staff. Die 35. Auflage des Aletsch-Halbmarathon wird im nächsten Jahr am Wochenende vom 19./20. Juni 2021 stattfinden».

Alle Detail-Informationen (FAQ...) finden Sie hier: www.aletsch-halbmarathon.ch

