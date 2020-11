Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G)

M&G Design Centre Israel auf der China International Import Expo enthüllt

ShanghaiShanghai (ots/PRNewswire)

Schreibwarengigant M&G kündigt die Neuerwerbung seines Fonds auf der China International Import Expo an

Chinas führendes Schreibwarenunternehmen Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G,SSE:603899) gibt auf der China International Import Expo (CIIE) die Übernahme des israelischen Studios PELEG DESIGN durch seinen Fonds bekannt. M&G enthüllt auch sein israelisches Designzentrum zur Förderung der Produktinnovation.

"Diese Zusammenarbeit markiert die Öffnung des kulturellen und kreativen Designaustauschs zwischen China und Israel in der Zukunft", sagte NIV Hannan, Wirtschaftskonsul des israelischen Generalkonsulats in Shanghai.

M&G wurde in China gegründet und ist eine international anerkannte Marke mit einem breiten, preisgekrönten Produktportfolio und einem starken Vertriebsnetz, das fast 80.000 Schreibwarengeschäfte umfasst. Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren ein stetiges zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Im Jahr 2019 beliefen sich seine Einnahmen auf 111,4 Milliarden RMB (1,66 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 30,5 % entspricht.

Um die Attraktivität für Gen-Z-Verbraucher aufrechtzuerhalten, bringt M&G jedes Jahr etwa tausend neue SKUs auf den Markt. Das neue Designzentrum in Israel wird mehr erstaunliche Ideen von Designern aus Übersee zu den chinesischen Verbrauchern bringen.

Die Produkte des in Tel Aviv, Israel, gegründeten Studios PELEG DESIGN sind für den Einsatz in Privathaushalten, Büros und anderen Lebensräumen konzipiert und drehen sich um drei Grundprinzipien: Funktionalität, Ästhetik und Humor.

Shahar Peleg, der Gründer der Marke, war in seinen 20er Jahren ein Magier. Das erste Produkt von Peleg Design - "Der Kettenflaschenhalter" - war ein Auftrag aus seiner Schulzeit. "Um ein Produkt mit einem Gefühl der Überraschung zu schaffen, dachte ich an das Konzept des "Festhaltens eines Augenblicks", als ob ein Magier plötzlich einen gewöhnlichen Gegenstand aufheben und Magie einsetzen würde, um es unmöglich zu machen", sagte Herr Peleg. Später ist die Kreation interessanter und überraschender Produkte zum konsequenten Designkonzept von Peleg Design geworden. "Die Zusammenarbeit mit M&G eröffnete uns eine sehr breite Palette von Produkten, wie wir es noch nie zuvor getan haben. Es ist wirklich sehr aufregend und aufgeschlossen für uns."

CHEN Huxiong, CEO von M&G, sagte: "Gutes Design ist eine der wichtigsten Triebkräfte für das Schreibwarengeschäft. Angesichts des raschen Wachstums des chinesischen Marktes hoffen wir, in Zusammenarbeit mit Designern auf der ganzen Welt innovativere Produkte entwickeln zu können."

Der 31-jährige M&G beschleunigt seine Zusammenarbeit mit Partnern in Übersee in den Bereichen Produktdesign, Lizenzierung, Handel und Investitionen weltweit. Vor einem Jahr gab M&G am CIIE offiziell seine strategische Partnerschaft mit CARIOCA SpA, einer in Europa bekannten Marke für Kinderzeichnungen, bekannt. Sein Debüt am CIIE erregte große Aufmerksamkeit bei den Massenmedien und Verbrauchern in China.

