Bildungszentrum Polybau

Polybau eröffnet weiteren Berufsschulstandort in Grenchen (SO)

Bild-Infos

Download

Zum Start der neuen Solarlehren erweitert das Bildungszentrum Polybau seine Präsenz.

Uzwil, 30. Mai 2024 – Das Bildungszentrum Polybau eröffnet im August 2024 nach Uzwil und Les Paccots in Grenchen einen weiteren Berufsschulstandort und schult dort einen Teil der neuen Solarberufe wie auch die schon bestehenden deutschsprachigen Dachdecker-Klassen, die aktuell noch in Les Paccots unterrichtet werden. Die schulische Leitung, die für das Umsetzen des Schulkonzepts verantwortlich ist, bleibt in Uzwil. Auch die administrative Leitung bleit in Uzwil. Hier geht es um das Einteilen der Lernenden an die jeweiligen Standorte sowie um das Erstellen der Stundenpläne und das Organisieren des Blockunterrichts. Durch das zentrale Verwalten bleiben Effizienz und Qualität der Ausbildungen gewährleistet. Ansprechpartner betreffend Schulrechnung und Schulaufsicht bleibt der Kanton St. Gallen. André Schreyer, Geschäftsführer Bildungszentrum Polybau sagt: «Mit seiner zentralen Lage und der guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist Grenchen für die Lernenden aus der gesamten Region bestens erreichbar. Der neue Berufsschul­standort bietet zudem die notwendige Infrastruktur, um den hohen Anforderungen einer modernen und zukunftsorientierten Berufsausbildung gerecht zu werden.»

Der neue Standort wird auch dazu beitragen, die Bildungslandschaft im Kanton Solothurn zu be­reichern und die Partnerschaften mit lokalen Industrien und Betrieben zu stärken. Dies als wesentlicher Aspekt der Strategie von Polybau – die Ausbildung und berufliche Entwicklung junger Menschen in der Schweiz zu fördern.

Zusatzregelung Kantone Bern und Basel-Stadt

Der Kanton Bern bietet für seine Lernenden für die ersten beiden Schuljahre der Solarlehre an der Technische Fachschule Bern einen deutschsprechenden Klassenzug an. Französisch sprechende Lernende aus dem Kanton Bern werden hingegen Polybat in Les Paccots zugewiesen. Alle Lernenden mit einer verkürzten Lehrzeit werden an den Hauptstandorten Uzwil oder Les Paccots unterrichtet. Die Erstjahrlernenden sowie Zweitjahrlernenden «Zusatzlehre» und alle EBA-Lernenden des Kantons Basel-Stadt werden zum Schulstart 24/25 von Polybau Uzwil beschult.

Bildungszentrum Polybau

Das Bildungszentrum Polybau, gegründet 1949 als Fachschule des Schweizer­ischen Dach­deckermeister­­­­­-Verbands, ist heute führende Bildungsstätte für Gebäudehüllen-Profis in der Schweiz. Mit Standorten in Uzwil (SG) und Les Paccots (FR) – und ab August 2024 neu auch in Grenchen (SO) – setzt es sich aktiv für das Fördern der Berufsbildung und der damit verbundenen Technologien ein. So werden jährlich etwa 750 EFZ- und EBA-Lernende in den Bereichen Dach¬, Wand-, Abdichtungs­-, Sonnenschutz- und Storentechnik sowie Gerüstbau ausgebildet. Konkret bietet Polybau um­fassende berufliche Grundbildung und modulare, höhere Berufsbildung für die sechs Berufe Ab­dichter/in, Dachdecker/in, Fassadenbauer/in, Gerüstbauer/in, Solarinstallateur/in und Fachfrau/mann Sonnenschutz und Storentechnik an. Polybau steht dabei für Kompetenz, Qualität und Energie­effizienz und arbeitet eng mit Industriepartnern zusammen, um ein attraktives und offenes Bildungs­angebot zu sichern. polybau.ch

Kontaktperson Medien

Chantal Huser, Leiterin Marketing & Kommunikation chantal.huser@polybau.ch T 071 955 70 40