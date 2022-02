Verein Polybau

Swissolar devient la sixième association faîtière du centre de formation Polybat

Bild-Infos

Download

Le centre de formation Polybat élargit son organisme responsable à six associations. Swissolar été confirmée en tant que sixième membre du centre de formation Polybat, aux côtés d’Enveloppe des édifices Suisse, APSFV, SESE, PAVIDENSA et VSR, lors de l’AG extraordinaire du 14 février 2022. Swissolar et Polybat ont déjà collaboré étroitement par le passé.

Celui qui veut construire durablement et efficacement du point de vue énergétique ne peut pas se passer d’installations solaires. Cela fait déjà bien longtemps que l’énergie solaire n’est plus seulement adaptée qu’aux toitures. Les façades, balustrades de balcons ou terrasses peuvent désormais également être équipées d’éléments photovoltaïques.

Développement d’une sixième profession (apprentissage) mettant l’accent sur le montage solaire

La mise en place d’éléments photovoltaïques requiert des artisans techniquement compétents et également formés dans le domaine de l’électrotechnique. C’est ensemble que le centre de formation Polybat et sa nouvelle association faîtière Swissolar souhaitent former ces experts de demain. Une sixième profession (apprentissage) dans le domaine «montage solaire» va donc être développée.

Le savoir-faire de Swissolar et le réseau de Polybat

En intégrant Swissolar en tant que sixième association faîtière, le mandat pour la conceptualisation de la nouvelle profession (apprentissage) a été donné à Polybat. Polybat offre à Swissolar, les ressources, l’expérience ainsi que le réseau nécessaire pour la mise en place d’une nouvelle profession (apprentissage) dans le domaine de l’enveloppe des édifices. Swissolar apporte ici le savoir-faire technique nécessaire.

Le centre de formation dispose, sur les deux sites de Les Paccots et d’Uzwil, d’installations de formation ultra-modernes pour les cours CIE, OFS et ECG. Le vaste réseau de partenaires également de fabricants d’installations photovoltaïques ainsi que la maison énergétique ouverte en 2021, proposent des cours modernes à l’ère du temps.

Greenbuilding: de l’apprentissage à la formation professionnelle supérieure

Les détails de la nouvelle profession (apprentissage) relative à la pose d’installations solaires, ainsi que la durée et l’étendue de cette formation, vont désormais être conceptualisés. Il est toutefois déjà clair que la totalité du secteur de l’enveloppe des édifices ainsi que les professions (apprentissages) existantes (étancheur, couvreur, façadier, échafaudeur et storiste) profiteront de cette nouvelle formation. Le spécialiste de l’enveloppe des édifices approfondit ainsi ses vastes connaissances techniques à tous les domaines de l’enveloppe des édifices.

Pour Polybat et ses associations, le Greenbuilding n’est pas seulement une notion, mais sera mis en œuvre de manière conséquente de l’enseignement à la formation complémentaire. Nous sommes ravis d’accueillir ce nouveau membre et nous réjouissons de l’extension des perspectives pour nos professionnels.

Le centre de formation Polybau est un prestataire de services de formation national pour le domaine professionnel de l'enveloppe des édifices et s'occupe chaque année d'environ 900 apprentis. Après avoir terminé avec succès la formation de base, de nombreuses possibilités de spécialisation et de formation continue sont proposées. Le secteur de la construction est en pleine mutation. La numérisation, l'internationalisation, la complexité croissante des projets de construction et l'apparition constante de nouveaux matériaux ouvrent de nouvelles perspectives aux esprits créatifs.