Swissolar wird sechster Trägerverband des Bildungszentrum Polybau

Das Bildungszentrum Polybau erweitert seine Trägerschaft auf sechs Verbände. Neben Gebäudehülle Schweiz, SFHF, SGUV, PAVIDENSA und VSR wurde Swissolar anlässlich der ausserordentlichen GV vom 14. Februar 2022 als sechstes Mitglied des Bildungszentrums Polybau bestätigt. Swissolar und Polybau arbeiteten bereits in der Vergangenheit eng zusammen.

Wer nachhaltig und energieeffizient bauen will, der kommt an der Installation von Solaranlagen nicht vorbei. Dabei ist Solarenergie längst nicht mehr nur für Dachflächen geeignet. Auch Fassaden, Balkongeländer oder Terrassen können mit Photovoltaikelementen versehen werden.

Entwicklung eines sechsten Lehrberufs mit Fokus Solarmontage

Die Installation von Photovoltaikanlagen erfordert fachlich versierte Handwerker, die auch im Bereich der Elektrotechnik ausgebildet sind. Gemeinsam wollen das Bildungszentrum Polybau und sein neuer Trägerverband Swissolar diese Fachleute von morgen ausbilden. Ein sechster Lehrberuf im Bereich «Solarmontage» soll entwickelt werden.

Know-how Swissolar und Netzwerk Polybau

Mit der Aufnahme von Swissolar als sechster Trägerverband wird das Mandat für die Erarbeitung des neuen Lehrberufes an Polybau übergeben. Polybau bietet Swissolar Ressourcen, Erfahrung sowie das nötige Netzwerk zur Erarbeitung eines neuen Lehrberufes im Berufsfeld Gebäudehülle. Swissolar bringt das dazu fachliche Know-how mit ein.

Das Bildungszentrum verfügt an den beiden Standorten in Les Paccots und Uzwil über modernste Bildungseinrichtungen für üK, BFS und ABU-Unterricht. Das grosse Partnernetzwerk, auch zu Herstellern von Photovoltaik-Anlagen sowie das 2021 eröffnete Energiehaus bieten praxisnahen Unterricht am Puls der Zeit.

Greenbuilding von der Lehre bis zur höheren Berufsbildung

Die Details zum neuen Lehrberuf rund um die Installation von Solarenergieanlagen, wie Dauer und Umfang dieser Ausbildung, werden nun erarbeitet. Bereits jetzt ist aber klar, dass die gesamte Gebäudehüllen-Branche sowie die bestehenden Lehrberufe Abdichter, Dachdecker, Fassadenbauer, Gerüstbauer und Storenmonteur von dieser neuen Ausbildung profitieren werden. Der Gebäudehüllenspezialist verankert somit sein umfangreiches Fachwissen rund um alle Bereiche der Gebäudehülle.

Greenbuilding ist für Polybau und seine Verbände nicht nur ein Begriff, sondern wird von der Lehre bis in die Weiterbildung konsequent umgesetzt. Wir freuen uns über das neue Mitglied und die erweiterten Perspektiven für unsere Berufsleute.

Das Bildungszentrum Polybau ist ein nationaler Bildungsdienstleiter für das Berufsfeld Gebäudehülle und kümmert sich um rund 900 Lernende pro Jahr. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung werden zahlreiche Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten.

Die Baubranche befindet sich im Umbruch. Die Digitalisierung, die Internationalisierung, die wachsende Komplexität der Bauprojekte und stets neue Materialien bieten schlauen Köpfen mit gutem Vorstellungsvermögen spannende Zukunftsaussichten in dieser gut bezahlten Branche.

