XPPen hat in Zusammenarbeit mit Toon Boom Animation, einem weltweit führenden Softwareunternehmen, ein Paket für Animationsstudenten auf den Markt gebracht

Kürzlich hat die weltbekannte Innovationsmarke für digitale Kunst, XPPen, in Zusammenarbeit mit der berühmten Animationssoftware Inc.-Toon Boom Animation drei spezielle Animationspakete für Studenten auf den Markt gebracht, die in den USA und Kalifornien erhältlich sind.

Die Markteinführung umfasst drei XPPen-Zeichendisplays: Artist 12 pro, Artist 22, Artist Pro 16TP, begleitet von einem Jahresabonnement von Storyboard Pro und Harmony von Toon Boom Animation für die meisten Schüler in Nordamerika, was auch die Unterstützung von XPPen für Enthusiasten und Schüler der neuen Generation verkörpert.

Die Erstellung von Animationen hat schon immer zahlreiche junge Menschen und Studenten angezogen. Die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen der beiden Seiten in der digitalen Malereiindustrie zielt darauf ab, Animationsenthusiasten und jungen professionellen Anwendern mehr Unterstützung bei der Erstellung und dem Erlernen von Animationen zu bieten, insbesondere für die künstlerischen Schöpfer der Generation Z und die Studentengruppe.

Es ist nicht nur die Markenphilosophie von XPPen, jeden Kreativen zu befähigen, seine künstlerischen Träume zu verfolgen und zu erfüllen, sondern auch der gemeinsame Konsens beider Seiten. Dieses Mal konzentriert sich die Zusammenarbeit auf eine innovative Software- und Hardware-Kooperation, die Animationsenthusiasten und professionellen CG-Künstlern auf der ganzen Welt ein effizienteres Produkterlebnis bietet und es den leidenschaftlichen digitalen Zeichnern und CG-Schöpfern ermöglicht, sich frei zu entfalten und auszudrücken und letztendlich ihre Träume in die Realität umzusetzen.

„Als Weltmarktmarke war Nordamerika schon immer eines der wichtigsten Marktgebiete für XPPen. Wir werden dort eine stärkere Unterstützung und bessere Dienstleistungen für die Verbraucher anbieten, insbesondere für die Gruppe der Studenten in der Hochschule, wenn sie sich im Prozess des Animationslernens befinden. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Toon Boom, die von beiden Seiten getragen wird. Darüber hinaus hat XPPen gerade sein Online-Rebranding am 15. April durchgeführt, die neue Definition des Markenwerts wird auch mehr in den Mittelpunkt gerückt, um die Vorlieben der jüngeren Generation zu respektieren und ihr mehr Bedeutung beizumessen, die mit Enthusiasmus den Träumen der digitalen Kunstschaffenden nachgeht", erklärte der North America Sales Director von XPPen.

XPPen wurde 2005 gegründet und ist bereits eine der drei führenden Marken für digitales Zeichnen unter dem Dach von HANVON UGEE. XPPen ist mit seinen digitalen Zeichenprodukten, Inhalten und Dienstleistungen eine weltweit anerkannte Marke für digitale Kunstinnovationen.

