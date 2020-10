XP-PEN

XP-PEN geht Partnerschaft mit LINE FRIENDS ein, um das freudigste Pen-Tablet zu präsentieren

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

XP-PEN, eine der weltweit führenden Marken für digitale Malprodukte, gab kürzlich eine Markenpartnerschaft mit LINE FRIENDS, einer der am schnellsten wachsenden globalen Charakter-Marken, für sein erstes Co-Branding-Stifttablett bekannt, mit dem Ziel, die digitale Maltechnik unterhaltsamer und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die LINE FRIENDS Edition-Serie ist ab dem 18. September für Märkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Korea und SEA erhältlich.

"In diesem neuen digitalen Zeitalter konzentrieren sich junge Verbraucher weiterhin stärker auf ihre emotionale Bindung an die Marke und darauf, wie sie in den neuen Stilen der Kommunikation und sozialen Interaktion funktioniert. Diese Tatsache erfordert von den Marken eine aufgeschlossenere und kreativere Produktvermarktung", sagte Li Yuanzhi, CEO von XP-PEN. "Aus diesem Grund haben wir uns mit LINE FRIENDS zusammengeschlossen, um eine Reihe von Produkten in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen, in der Hoffnung, mehr Spaß an der digitalen Malerei zu machen."

Zu der neuen Produktreihe gehören Artist12Pro, Deco 01V2 und Star G640, die ihr einzigartiges Design geschickt mit den reizenden Charakteren von LINE FRIENDS BROWN, CONY und SALLY kombiniert haben. Die LINE FRIENDS Edition-Serie bietet auch ein fröhliches Bild, das es den Benutzern ermöglicht, ihre Kreativität in einem Zustand der Positivität zu entfalten.

Mit der 15-jährigen Geschichte der internationalen Marken wird XP-PEN auch weiterhin hochtechnologische und qualitativ hochwertige Produkte entwerfen, die junge Menschen ansprechen, mit dem Erbe und den neuen Upgrades der Marke XP-PEN. Besuchen Sie: www.xp-pen.com

Informationen zu LINE FRIENDS

LINE FRIENDS ist eine globale Charakter-Marke, die ursprünglich von BROWN & FRIENDS ins Leben gerufen wurde, um als Aufkleber für die führende mobile Messenger-App LINE und ihre 200 Millionen aktiven Nutzer weltweit verwendet zu werden. LINE FRIENDS baut auch sein IP-basiertes Geschäft aus, indem es Partnerschaften mit verschiedenen Medien- und Spieleunternehmen eingeht, darunter Netflix (Original-Zeichentrickserie), SUPERCELL (Brawl Stars) und NEXON (KartRider). Besuchen Sie www.LINEFRIENDS.com

Informationen zu XP-PEN

XP-PEN ist eine professionelle und zuverlässige Marke für Grafik-Tablets, Pen-Display-Monitore, Stylus-Pens und vieles mehr. Unser Team engagiert sich für endlose Innovation mit dem Ziel, jeden Künstler mit Werkzeugen und Technologien, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen, in das digitale Zeitalter zu führen. XP-PEN ist zu einer bekannten Marke für digitale Grafik-Tablets geworden, und Anwender auf der ganzen Welt schätzen die Werkzeuge, die Technologie und den Wert, den XP-PEN auf den Markt bringt. Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/xppen/, oder kontaktieren Sie uns unter co-marketing@xp-pen.com für eine Kooperation.

