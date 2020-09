meyluu

Digitale Glückwünsche in Corona-Zeiten beliebt wie nie zuvor

Düsseldorf (ots)

"Ich denk an Dich!" - da persönliche Treffen während der aktuellen Corona-Pandemie gerade nur eingeschränkt möglich sind, erleben digitale Angebote zurzeit einen echten Boom. So auch die Glückwunsch- und Grußkarten-App meyluu. Denn gerade in diesen Zeiten sehnen sich viele Menschen besonders nach Nähe und Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten. Der Anbieter zählt zu den Gewinnern der Krise.

Starkes Wachstum während der Pandemie

"Von März bis September konnten wir ein Nutzerwachstum von 78 Prozent feststellen. 2019 stieg die Nutzerzahl im gleichen Zeitraum nur um 19 Prozent an", berichtet Marcel Thetard, einer der Mitbegründer von meyluu. "Das Wachstum kommt ausschließlich durch persönliche Empfehlungen und organischen Traffic zustande." Mittlerweile nutzen aktiv etwa 552.000 Menschen die meyluu-App auf ihrem Smartphone, vor Corona waren es noch 309.000 Menschen. So bescherte die Krisenzeit dem Digitalunternehmen einen echten Aufschwung.

Besonders beliebt: Teilen von Online-Grußkarten

Die Glückwunsch- und Grußkarten können in allen "sozialen" Netzwerken, die auf dem Smartphone genutzt werden, verschickt und somit beispielsweise via Facebook, WhatsApp, Telegramm, Twitter, E-Mail oder Xing geteilt werden. "Gerade beim Teilen von Grußkarten konnten wir in Corona-Zeiten einen immensen Zuwachs von 94 Prozent verzeichnen", berichtet Thetard. Mit mehr als 1.072.000 digitalen Grußkarten ist das mehr als je zuvor.

Alle Karten und Sprüche sind auch auf der meyluu Webseite verfügbar. Auf der Webseite bietet meyluu zudem zahlreiche ausgewählte Geschenkideen aus über 45 Online-Shops an.

Die meyluu App kann hier im Google Play Store heruntergeladen werden.

Über die meyluu App:

Mit der meyluu App kann man Online-Glückwunsch- und Grußkarten aller Art verschicken. Die Anlässe sind vielseitig: Geburtstag, Hochzeit, Geburt, Weihnachten, Guten-Morgen- oder Gute-Nacht-Grüße und vieles mehr. Insgesamt sind 46 Kategorien verfügbar.

