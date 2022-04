STEX GmbH

Einfach und günstig umziehen mit AVANTI! Umzug + Logistik

Straubing (ots)

STEX hat als Speditionsunternehmen Erfahrungen in Sachen Transport und Logistik. Mit der neu gegründeten Marke AVANTI! Umzug + Logistik® steigt das europaweit agierende Unternehmen nun auch ins Umzugsgeschäft ein und bietet eine attraktive Alternative zu den üblichen Umzugsunternehmen.

Günstig und unkompliziert

AVANTI! Umzug + Logistik® setzt dabei vor allem auf günstige Preise und eine unkomplizierte Abwicklung. Online kann mit dem Umzugskostenrechner bereits ein Angebot erstellt werden. Dabei werden Daten wie Datum, Abfahrts- und Zielort und Umfang der Umzugsgüter in den Umzugskostenrechner eingegeben. "Der Festpreis beinhaltet alle eventuellen Zusatzkosten wie Mautgebühren", betont Geschäftsführer Lothar Hasselbach. Zudem punktet AVANTI! mit günstigen Preisen, die transparent sind: "Bei uns gibt es keine versteckten Kosten", so Hasselbach.

Umzüge quer durch Europa

Umzug auf eine Insel? Auslandsstudium in Italien? Rückkehr nach Hause? AVANTI! Umzug + Logistik® kann als Marke eines erfahrenen Speditionsunternehmens solche Aufträge problemlos umsetzen. "Wir garantieren absolute Zuverlässigkeit, Professionalität und Seriosität", so Lothar Hasselbach. Wer das Umzugsgut nicht aus den Augen lassen will, darf beim Transport mitfahren.

Erreichbarkeit und Flexibilität

Der Umzugskostenrechner kann online jederzeit und von zuhause aus genutzt werden. Bei Fragen stehen die Disponenten von AVANTI! an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung, telefonisch und per Mail. Zudem kann die STEX-Fahrzeugflotte mit über 7.000 Fahrzeugen einen Umzugstransport mit nur einem Tag Vorlauf gewährleisten. Somit ist AVANTI! auch bei kurzfristigem Ausfall des geplanten Umzugstransporters die optimale Wahl - keine aufwendige Suche nach einem Leih-Transporter, keine Abholung, keine Rückgabe, und versichert sind die Umzugsgüter auf Wunsch ebenfalls.

Über STEX:

Die Express-Spedition STEX wurde 2017 gegründet und kümmert sich um mehr als 2500 Kunden. Das Unternehmen ist auf Sonder- und Direktfahrten europaweit spezialisiert und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine der führenden Express-Speditionen in Deutschland und Europa zu werden.