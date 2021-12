Marc Cain GmbH

Marc Cain und die Liebe zum Strick

Bodelshausen (ots)

Das Marc Cain KnIT Piece der Sommer-Saison stellt sich vor: Ein "Knitted in Germany" Poloshirt in Perlfangoptik. Die sogenannten KnIT Pieces sind exquisite Repräsentanten der Marc Cain Strickkunst, die langjähriges Know-how und kreatives Design auf einzigartige Weise verknüpft. Das Premium-Label beweist mit dem aktuellen KnIT Piece erneut, dass die Zeiten, in denen Strick nur der kalten Jahreszeit vorbehalten war, längst vorbei sind. Denn die neue Sommerstrick-Qualität besticht nicht nur durch ihre Leichtigkeit, sondern auch durch den bemerkenswert kühlen Griff.

Die Stricknadeln stehen bei Marc Cain in Bodelshausen nicht still. Im 3-Schicht-Betrieb entstehen im innovativen und hochmodernen Strickpark von Marc Cain mit viel Liebe zum Detail einzigartige Strickkreationen.

Das KnIT Piece der Sommer-Saison ist ein besonderes Poloshirt, das die hohe Strickkunst, mit der es gefertigt wurde, erst auf den zweiten Blick und Griff preisgibt: Das Poloshirt ist als Doppelperlfang "fully fashion" gefertigt, das bedeutet es wurde in Form gestrickt ohne Garnabfall. Der Kragen ist hierbei besonders detailliert ausgearbeitet, denn er wirkt wie eingefasst, ist aber tatsächlich in einem Stück gestrickt. Die Viskoseoberfläche verleiht dem Artikel einen kühlen, sommerlichen Griff. Innen ist das Viskosegarn mit Bauschgarn aus Nylon "gefüllt". Durch den Mix aus Viskosegarn und Stretchgarn ergibt sich höchster Tragekomfort.

Ein ganz besonderes Detail sind die mit Strick bezogenen Knöpfe. Dafür strickt Marc Cain aus dem Originalgarn kleine Stücke mit relativ fester Masche. Diese Strickstücke werden dann zu dem Knopflieferanten geschickt, wo sie zugeschnitten und anschließend auf vorgefertigten Metallknöpfen angebracht werden.

"Strick 'made in Germany' nimmt bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein. Dort liegen nicht nur unsere Wurzeln, sondern wir haben uns in diesem Bereich auch stetig weiterentwickelt. Mit neuen Strickmaschinen und laufend neuen Designs, mit denen wir die Herzen der Marc Cain Kundinnen erobern möchten", so Sonja Balodis, Geschäftsführerin Design, technische Entwicklung, Fertigung, Beschaffung & Marketing.

Das "Knitted in Germany" Strickpolo ist ab Mitte Februar im Marc Cain Onlineshop und in den Marc Cain Stores erhältlich.

Zum Hintergrund:

Das Poloshirt ist ein weiteres Beispiel für die hohe Strickkompetenz von Marc Cain und spiegelt das technische Experten-Know-how und die Handwerkskunst im Headquarter Bodelshausen wider. Bei Marc Cain arbeiten Technik und Design Hand in Hand. Mit viel Liebe zum Detail kreiert das Designteam in jeder Saison einzigartige Strickkreationen, die von den Stricktechnikern in der hauseigenen Strickerei zum Leben erweckt werden. Die Arbeit an den Strickmaschinen ist komplex und erfordert daher viel Fachwissen. Deshalb setzt das Premium-Label auf erfahrene Spezialisten, die mit ihrer Ingenieursleistung laufend neue Strickprogramme entwickeln, sodass Marc Cain das hohe Niveau und seine Vorrangstellung für neuartige Stricktechniken und -arten halten kann.