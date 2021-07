ARTE G.E.I.E.

Don Giovanni, Tosca, Intolleranza 1960: ARTE feiert die Salzburger Festspiele 2021 und überträgt zahlreiche Aufführrungen

Ab dem 6. August immer freitags bis sonntags ab 19.30 Uhr auf ARTE Concert

Strasbourg