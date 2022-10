GWM

Ein Hoch auf Fahrzeuge, die neue Energiequellen nutzen; offizielle Markteinführung des HAVAL H6 PHEV von GWM

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 28. September wurde der HAVAL H6 PHEV offiziell auf den Markt gebracht und markiert damit eine weitere Errungenschaft der auf neuen Energien basierenden Industriegüterkette von GWM.

Bei der Markteinführung des HAVAL H6 PHEV sagte GWM-CGO Li Ruifeng: „HAVAL zielt darauf ab, die professionellste und wertvollste SUV-Marke im Bereich der neuen Energien zu werden."

Die Batterie, die Stromversorgung und viele weitere Highlights des HAVAL H6 PHEV wurden vorgestellt.

Der HAVAL H6 PHEV nutzt die Power-Batterie „Core Armor" und reduziert die Sicherheitsrisiken der Batterie durch die hochfeste Stahlbox, das Wärmedämmdesign und den hochfesten Sicherheitsrahmen.

In Bezug auf die Leistung kann der mit L.E.M.O.N. DHT gebaute HAVAL H6 PHEV intelligent in sechs Leistungsmodi schalten, die Elektrofahrzeug, Serienverbindung, Power-Direktantrieb, wirtschaftlichen Direktantrieb, Parallelschaltung und Leistungsrückgewinnung abdecken, sodass der Motor immer im besten Energieeffizienzbereich bleibt.

„Der Plug-in-Hybridantrieb des HAVAL H6 PHEV hat die Reichweite und den Kraftstoffverbrauch erheblich verbessert", sagte ifeng, ein bekanntes chinesisches Medienunternehmen.

Der HAVAL H6 PHEV ist derzeit in China erhältlich und wird in Kürze auch in Thailand erhältlich sein.

Zusätzlich zu diesem Fahrzeug hat GWM weltweit auch den HAVAL H6 HEV, den JOLION HEV und andere Modelle mit neuen Energiequellen eingeführt und damit Marktanerkennung erlangt. Am 2. September dieses Jahres erreichte die Zahl der von der Fabrik Rayong New Energy in Thailand produzierten HEV H6 und HEV JOLION 10.000 Einheiten.

Die schnelle neue Energieumwandlung von HAVAL ist untrennbar mit der Gestaltung des Layouts von GWM in der auf neuen Energien basierenden Industriegüterkette verbunden, wozu L.E.M.O.N. DHT und die Batterietechnologie gehören.

„Die technologische Integration aller Sektoren in der Kette hat die starke Entwicklung von HAVAL ermöglicht", sagte Li Ruifeng.

Das L.E.M.O.N. DHT, entwickelt von GWM, ist ein hochintegriertes Benzin-Elektro-Hybridsystem, das sowohl mit HEV- als auch mit PHEV-Antriebsarchitekturen kompatibel ist.

SVOLT, ein Unternehmen, das aus GWM hervorgegangen ist, hat die umfassenden neuen Energieerzeugungs- und FuE-Kapazitäten für Batteriematerialien, -zellen und -module aufgebaut und ist im September dieses Jahres offiziell in den Bereich des Batterierecyclings eingestiegen.

Darüber hinaus hat GWM die integrierte Lieferkettenökologie von „Produktion-Lagerung-Transport-Nachfüllen-Anwendung" im Bereich der Wasserstoffenergie-Technologie etabliert.

„Die neue Energiebranche verfügt über ein äußerst komplexes Industriekettensystem. Wenn wir ein führender Akteur auf diesem Gebiet werden wollen, müssen wir eine gesunde Ökologie für die neue Kette der Energieindustrie schaffen", sagte Mu Feng, Präsident von GWM.

GWM wird weiterhin in die Forschung und Entwicklung im Bereich der umweltfreundlichen und sauberen Energien investieren, um eine globale kohlenstoffarme Automobilindustrie aufzubauen. Dies wird Fahrzeugforschung und -entwicklung, Lieferketten, Fahrzeugproduktion, Logistik, Vertrieb und Nutzung sowie Verschrottung und Recycling umfassen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1915341/Boosting_new_energy_vehicles__GWM_HAVAL_H6_PHEV_Officially_Launched.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-hoch-auf-fahrzeuge-die-neue-energiequellen-nutzen-offizielle-markteinfuhrung-des-haval-h6-phev-von-gwm-301643914.html