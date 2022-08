GWM

TANK-Plattform technisch ganz vorne - Der GWM TANK300 bringt neue intelligente Offroad-Erfahrung

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 29. Juli erreichte die neueste Charge des GWM TANK300 den Hafen von Jeddah, Saudi-Arabien und bietet den Konsumenten noch mehr Gelegenheit, die technischen Stärken der GWM TANK-Plattform selbst zu erleben und zu spüren.

„Mit der Entwicklung der TANK-Plattform will GWM den Usern ein kompromissloses Produkterlebnis bieten", sagte Gautam Arun, Product Director bei GWM Middle East.

Die TANK-Plattform ist eine globale, intelligente, professionelle Offroad-Plattform mit intelligentem modularem Design, welche von GWM entwickelt wurde und dabei die besten globalen Ressourcen zusammenführt. Die Plattform verfügt über viele fantastische Funktionen, wie intelligentes Offroad-Fahren, hohe Zuverlässigkeit und mächtig Power, um noch leistungsstärkere und intelligentere Offroad-Produkte anbieten zu können.

Die TANK-Plattform ermöglicht Fahrzeugen eine herausragende intelligente Offroad-Performance. Sie kann für verschiedene intelligente Offroad-Konfigurationen angepasst werden, z. B. mit der TANK TURN-Funktion (Rangierbremsassistent) für den TANK300. Diese Funktion ermöglicht ein noch praktischeres und bequemeres Fahrerlebnis für Benutzer auch bei herausfordernden Straßenverhältnissen. Wenn ein Fahrer in einem engen Bereich wenden muss, kann mit dieser Funktion das Fahrzeug automatisch gesteuert werden, um mit einem kleineren Radius reibungslos zu passieren.

Hohe Zuverlässigkeit ist eines der wichtigsten Merkmale der TANK Plattform. Aufbauend auf der Analyse verschiedener Aspekte wie Fahrszenarien, Benutzer und Karosserie können durch die Plattform die Anpassungsfähigkeit des Fahrzeugs an die Umgebung, die Haltbarkeit und die Korrosionsbeständigkeit erhöht werden. Weil die Korrosionsanfälligkeit in verschiedenen Bereichen der Fahrzeugkarosserie variiert, hat die Plattform spezielle Anti-Korrosions-Designs für leicht korrodierende Bauteile vorgesehen, wie Klebeverbindungen und Korrosionsschutzwachs. Durch diese einzigartigen Prozesse ist die Karosserie keiner Gefahr durch Feuchtigkeit, Regen oder Schnee mehr ausgesetzt, was das Fahrzeug haltbarer macht.

Außerdem hat die TANK-Plattform für die Ausstattung verschiedener Fahrzeugtypen verschiedene Antriebsarten anzubieten, einschließlich Verbrennungsmotor, Hybridantrieb und Plug-in-Hybrid. Bei den Verbrennern werden unterschiedliche Motorentypen verbaut. Zum Beispiel ist der TANK300 mit einem 2.0 T-Turbolader-Direkteinspritzer mit einer maximalen Leistung von 167 kW und einem Spitzendrehmoment von 387 Nm ausgestattet, der dem Fahrer bei einer Vielzahl von Offroad-Szenarien mit einer Kombination aus Leistung und Kraftstoffeinsatz unter die Arme greifen kann.

Angesichts der großen Stärken der Plattform kommentierte PCAUTO, eine führende chinesische Automobil-Website: „Die TANK-Plattform kann schwierige Straßenbedingungen mit hervorragender Leistung und Qualität bewältigen und sich dank des intelligenten Fahrmodus an ständig wechselnde Offroad-Szenarien anpassen. Die Plattform scheint ihren Benutzern etwas ‚Magisches' zu verleihen, mit dem sie ihre Leidenschaft und ihre Abenteuerlust ausleben können."

Zur Stunde wurde der GWM TANK300 bereits weltweit eingeführt. GWM TANK plant nun, auf Basis dieser Plattform auch stärker individualisierte Modelle zu entwickeln, um eine noch breitere Palette intelligenter Offroad-Produkte für Nutzer und Nutzerinnen weltweit anzubieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873221/image_1.jpg