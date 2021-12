GWM

GWM führt HAVAL DARGO auf der Jeddah Motor Show weltweit ein

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 6. Dezember wurde das neue GWM-Modell HAVAL DARGO auf der Jeddah Motor Show in Saudi-Arabien enthüllt und sein globaler Name zum ersten Mal weltweit bekannt gegeben.

Die Jeddah Motor Show ist eine der größten Automobilausstellungen auf dem Markt des Nahen Ostens und die größte und einflussreichste Automobilausstellung in Saudi-Arabien. Diesmal waren insgesamt 45 namhafte Medienvertreter vor Ort anwesend. Als strahlender Star der Show zog der HAVAL DARGO nicht nur viele Zuschauer mit seinem knallharten und stilvollen Außendesign und seiner technisch ausgefeilten Innenausstattung an, sondern gewann auch den von LifeStyle media verliehenen Preis für das beste auf der Jeddah Motor Show vorgestellte Fahrzeug. „Der DARGO sieht sehr geländegängig aus und ist gut für das saudische Terrain geeignet, mit großem Potenzial für die Marktentwicklung", sagte der GWM-Händler.

Der weltweite Name DARGO basiert auf dem chinesischen Namen, der wörtlich übersetzt „großer Hund" bedeutet und den treuen Begleiter des Menschen darstellt. Der mit Spannung erwartete chinesische Name wurde von einer großen Anzahl von HAVAL-Fans und chinesischen Internetnutzern in zahlreichen Online-Namensaufrufen gewählt. Es löste eine Welle von Diskussionen unter den Nutzern aus und wurde eine Zeit lang zu einem heißen Thema. Auch dieses neue Modell steht für das Produktkonzept „Dare to go". David Xu, der General Manager von GWM GCC, ist der Meinung, dass DARGO den Nutzern das spirituelle Streben vermitteln möchte, sich zu befreien und mutig vorwärts zu gehen.

Dieses neue, fortschrittliche Modell wird als 3/4-Skala-Auto definiert, das die Vorteile des Stadt-SUV und des Geländewagens kombiniert, um eine ganz neue Kategorie zu schaffen. Nach der Untersuchung der Nutzeranforderungen kategorisiert HAVAL Autos von Limousinen und geländegängigen Crossovern in mehrere Stufen, darunter Limousinen für den täglichen Gebrauch, Kombis für Reisen, urbane SUVs mit hoher Sitzposition und großem Platzangebot, die für Fahrten in der Stadt geeignet sind, und Hardcore-SUVs speziell für Fahrten in der Wildnis. Darüber hinaus sollte es auch ein Modell geben, das Hardcore- und urbane SUVs in einem vereint, um alle Szenarien vom Fahren in der Stadt bis hin zum Fahren im Gelände zu erfüllen. Daher wurde der DARGO entwickelt, um den Nutzern ein viel umfassenderes Fahrerlebnis zu bieten.

Bis heute ist DARGO ein beliebtes neues Modell und verkauft sich gut auf dem chinesischen Markt. Etwas mehr als ein Jahr nach der Markteinführung hat der kumulierte Absatz 100.000 Einheiten überschritten. Kürzlich gewann dieses Auto auch den Titel des beliebtesten SUV 2021 als Erster der Liste des China Automotive Industry Customer Satisfaction Index.

Der HAVAL DARGO, ein weltweites neues Modell, wird in Saudi-Arabien in den Vorverkauf gehen. In naher Zukunft wird dieses Modell auch im Irak, in Chile, Russland und anderen Ländern erhältlich sein, um mehr und mehr Nutzer auf dem globalen Markt zu begleiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704509/image.jpg