Ho(t), Ho(t), Ho(t) - Die neuen EIS Adventskalender mit 24 aufregenden Überraschungen für heiße Momente in der kalten Jahreszeit

Die EIS Deluxe- und Premium-Adventskalender werden in diesem Jahr wieder die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest sinnlich "verkürzen". 24 lustvolle Abwechslungen - von reizvollen Accessoires über vibrierende und interaktive Produkte - bescheren ab sofort Frauen, Männern und Paaren heiße Momente, in denen Sexualität und Leidenschaft bewusst gelebt, geliebt und spielerisch genossen werden können. Besondere Leckerbissen: Hoher Warenwert zu unschlagbaren Preisen sowie brandneue Satisfyer Connect App-kompatible Sexual Wellness Devices.

Ausgezeichnet mit dem CES TWICE PICKS Award* als beste Handy-App der gesamten Unterhaltungselektronik bietet die SATISFYER CONNECT App endlose Funktionen und grenzenlose Konnektivität. Damit ist die innovative App ein bahnbrechender Meilenstein, der das sinnliche Treiben in neue Sphären katapultiert und mit vielseitigsten Funktionen eine nie dagewesene sexuelle Erlebniswelt schafft - #LoveNextLevel. Grenzenlose Konnektivität bei gleichzeitiger 100%iger Datensicherheit bietet das Feature "Partner Fernsteuerung" über das Internet, das es nicht nur ermöglicht, die Kontrolle des eigenen App Devices in die Hände des Partners zu geben, sondern auch den direkten Austausch mit dem Partner per Textmessages oder Videotelefonie beinhaltet. Vorinstallierte Programme können abgespielt, aber auch eigene kreiert und abgespeichert werden. "Ambient Vibration" und "Playlist Vibration" sorgen zusätzlich für ein multisensorisches Erlebnis, indem Umgebungsgeräusche und die Playlist bei Spotify oder anderen Streamingdiensten in Vibrations- und Rhythmusmuster übertragen werden können.

Die EIS Adventskalender sind ab sofort in zwei Varianten erhältlich - beide sind verführerisch, stimulierend und prickelnd

EIS Deluxe-Kalender für 69,99 Euro (Warenwert 650 Euro)

Zu den Highlights des EIS Deluxe-Kalenders gehören der App-kompatible Satisfyer Curvy 2+, das Penthouse Minikleid "Ecstasy Queen" sowie ein weihnachtliches Massageöl mit Mandelduft.

Der Satisfyer Curvy 2+ vereint eine intensive Druckwellenstimulation der Klitoris mit Vibration und hebt das Liebesleben durch die Satisfyer Connect App-Steuerung in neue ekstatische Höhen - die perfekte Ergänzung sowohl für das Solo-Liebesspiel als auch über jegliche Distanz hinweg mit dem Partner/der Partnerin. Darüber hinaus eignet er sich dank seiner wasserdichten Verarbeitung (IPX7) auch für das feuchtfröhliche Vergnügen in der Badewanne oder unter der Dusche.

Achtung, heiß: Das Minikleid "Ecstasy Queen" von Penthouse wird dem Partner/der Partnerin garantiert ein Funkeln in die Augen zaubern. Das abwechselnd fein- und grobmaschige Netz sorgt für eine verspielte Streifenoptik. Schmale Spaghettiträger und ein Karree-Ausschnitt betonen dabei jede Oberweite auf eine besonders aufregende Art und zelebrieren die Weiblichkeit - für noch mehr Spaß beim Auspacken.

Für heißen Spaß zu zweit - egal, ob beim Vor- oder Nachspiel - bietet der Deluxe-Kalender das verführerisch duftende Mandel Massageöl. Das weihnachtliche Mandelaroma begleitet auf eine sinnliche Reise der Lust und pflegt die Haut ganz nebenbei noch wunderbar weich und geschmeidig.

EIS Premium-Kalender für 139,99 Euro (Warenwert 900 Euro)

Die luxuriösere Variante beinhaltet eine Vielzahl an Sensationen: Hinter diesen Türchen verbergen sich gleich zwei der hochwertigen Satisfyer Connect kompatiblen Devices, die selbst das Klingen der weihnachtlichen Glocken in Rhythmus- und Vibrationsmuster übertragen können:

Für sie: Der Satisfyer Curvy 1+ bringt das Solo Pleasure mit einer Kombination aus Vibration und prickelnder Druckwellenstimulation der Klitoris auf ein ganz neues Level. Durch die ergonomische Form liegt er sicher in der Hand und schmeichelt der Haut mit einer geschmeidigen Oberfläche aus medizinischem Silikon.

Für Paare: Mit dem Satisfyer Double Joy bietet der Premium-Adventskalender von EIS einen Paarvibrator mit zwei kraftvollen Motoren. Mit seinem ergonomischen, flexiblen Design lässt er sich leicht ins Liebesspiel integrieren und sorgt auf Knopfdruck für gemeinsame Höhepunkte.

Zusätzlich verwöhnt der Satisfyer Men Wand die Herren mit aufregenden 50 Vibrationsprogrammen. Die zwei Stimulationsflügel sind dabei äußerst flexibel. Direkt an der Peniswurzel platziert, ist der Men Wand die perfekte Ergänzung eines sinnlichen Blowjob Erlebnisses.

AB SOFORT sind die EIS Deluxe- und Premium-Adventskalender erhältlich über https://www.eis.de / https://www.eis.at und erstmalig auch im Handel, unter anderem bei Rossmann und Rewe!

ÜBER EIS

"Entdecke Deine Sinnlichkeit" - gegründet 2006 in Bielefeld avanciert EIS als Vorreiter in der Enttabuisierung von Liebesangelegenheiten innerhalb kürzester Zeit zum führenden deutschen Onlineshop für intime Lifestyleprodukte. Mit über 25.000 täglich aktualisierten Produkten richtet sich das kunterbunte Sortiment an Frauen, Männer und Paare, die ihre Sexualität und Leidenschaft bewusst leben, lieben und spielerisch genießen. EIS überzeugt mit höchster Produktqualität, einer 10-jährigen Produktgarantie, einem 365-tägigen Geld-Zurück-Versprechen sowie einer immer gültigen Tiefpreisgarantie. 2018 konnte sich EIS im YouGov & Handelsblatt BrandIndex über die Grenzen der Erotikbranchehinaus in der Kategorie "Einzelhändler" nach Amazon und Ebay an die Spitze setzen. Mit einem Umsatz von weit über 150 Millionen Euro vertrauen mehr als 8,5 Millionen Deutsche EIS.

* CES, Las Vegas, Januar 2020

