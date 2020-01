Pointbreak Events GmbH

Office LAB Freiruum in Zug eröffnet

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Das Office LAB ist mit seinem Coworking Space vom historischen Postgebäude am Postplatz 1 in Zug in den Freiruum am Zählerweg 5 umgezogen. Das 8'500 Quadratmeter grosse Siemens-Gelände - Alteingesessenen auch als Landis&Gyr-Areal bekannt - ist Teil einer der schweizweit grössten Zwischennutzungen.

Erweitertes Angebot im Freiruum

"Wir begrüssen es sehr, dass wir mit Office LAB zusammen das Angebot im Freiruum erweitern können. Der attraktive Mix aus urbanen Coworking-Arbeitsplätzen, Community Aktivitäten, Markthalle, Boulderhalle und Eventspace trifft den Zeitgeist perfekt und rundet das Angebot ab", sagt Markus Kragler, Operation Manager im Freiruum Zug. Das Angebot von Office LAB wurde den Bedürfnissen der Kunden angepasst und bietet nun eine Vielzahl von Team Offices am neuen Standort an. "Wir freuen uns, dass der neue Coworking Space im Freiruum bei unseren bestehenden Coworkern auf Anklang stösst und der grosse Teil unserer Community vom Postplatz jetzt im Freiruum arbeitet", sagt Timothy Graf, Managing Direktor Office LAB.

Urbanes Design und moderne Infrastruktur

Die Mieter von Office LAB Freiruum profitieren von Arbeitsplätzen on-demand, topmoderner Infrastruktur, urbanem Design, einer Kostenersparnis von rund 20 Prozent gegenüber herkömmlichen Mietmodellen, und nicht zuletzt von einer starken Community. Im Office LAB Freiruum stehen 60 Arbeitsplätze und diverse Räumlichkeiten wie Meetingraum, Community Zone, Open Space und Team Offices zur Verfügung. Ein flexibler Arbeitsplatz kann der Coworker bereits ab CHF 550.- exkl. MwSt./pro Monat mieten, der Kaffee ist offeriert.

Über Office LAB AG

Das Office LAB ist Betreiber von Coworking Spaces an ausgewählten Standorten und bietet Startups, Freelancern, Kreativen, Innovations- und Projektteams, KMUs und Grossunternehmen mehr als nur einen Arbeitsplatz. Das Angebot umfasst verschiedene Räumlichkeiten und eine umfassende Infrastruktur. Diese stellen eine optimale Plattform zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen dar.