Till Lindemann macht Pflanzen-Burger von LikeMeat zum Must-have

Berlin (ots)

Der Pflanzenfleischhersteller LikeMeat und der Rammstein-Frontmann Till Lindemann rufen mit einem neuen Art Movie zur Teilnahme am Veganuary 2022 auf

Anlässlich des Veganuary 2022 haben die deutsche Food Brand LikeMeat und der Rammstein-Sänger Till Lindemann erneut einen ungewöhnlichen Art Movie kreiert. In dem Film ist zu sehen, wie Till Lindemann einen Pflanzenfleisch-Burger mit veganem Hühnchen aus Bio-Sojaprotein von LikeMeat isst.

Mit dem Kunstfilm möchte die Brand auf die gemeinnützige Organisation Veganuary aufmerksam machen und die Menschen dazu inspirieren, im Monat Januar 2022 eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Ziel der Bewegung ist es, nicht nur die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern, sondern vor allem die Umwelt zu schützen und zum Tierwohl beizutragen.

Der Art Movie ist der Kern der LikeMeat-Kampagne "So schmeckt #veganuary", welche am 01. Januar 2022 gelauncht wurde.

Die Produktion feierte am 01.01.2022 um 00:01 Uhr auf der Website von LikeMeat Premiere: https://likemeat.com/de/so-schmeckt-veganuary

Vegane Food Performance

Mit dem Art Movie zeigt der bekennende Fleischliebhaber, dass pflanzliche Fleischalternativen gut schmecken und man durch deren Verzehr auf nichts verzichten muss. Denn sowohl der Geschmack als auch die Textur des Pflanzenfleischs von LikeMeat sind wie bei tierischem Fleisch.

Bei der Entwicklung dieses Kunstfilms hatte der Musiker die kreative Freiheit, seine eigenen künstlerischen Ansätze und Ideen einzubringen. So sind sein Look sowie seine Gestik und Mimik im Film von dem großen, deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld inspiriert.

Neuer Art Movie ist Fortsetzung des prämierten Erstlingswerks

Der Art Movie ist die zweite Zusammenarbeit von LikeMeat und Till Lindemann. Schon zum Veganuary 2021 brachte die Brand eine Food Performance mit dem Musiker heraus, bei der sich der Künstler von Andy Warhol inspirieren ließ. Der Kunstfilm generierte ein enormes Medienecho und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht, darunter mit dem Effie Award 2021 sowie dem PR Report Award 2021.

Für den neuen Film ließ sich Till Lindemann nun von einer weiteren Ikone inspirieren: dem legendären Karl Lagerfeld. Was der Pop Art Künstler für die Kunst ist, ist Karl Lagerfeld für die Mode.

Mit dem Ansatz möchte LikeMeat vermitteln, das pflanzliche Ernährung alles andere als eine vorübergehende Modeerscheinung ist, sondern sich als Norm der Zukunft etabliert.

"Nach dem riesigen Erfolg unseres Veganuary-Movies 2021 sind wir extrem stolz für unseren kommenden Movie erneut Till Lindemann gewinnen zu können. Es ist stets Freude und Ehre zugleich mit solch einer einzigartigen und kreativen Persönlichkeit wie Till zusammenzuarbeiten", erklärt Karola Kentner-Schütz, Head of Marketing bei der Livekindly Germany GmbH. "Wir hoffen sehr, mit der neuen Kampagne an das großartige Ergebnis des Vorjahres anknüpfen zu können."

Über Till Lindemann

Till Lindemann ist Sänger und Texter der deutschen Band Rammstein sowie Dichter und bildender Künstler. Vor allem in der Musikbranche ist er weltweit bekannt. Rammstein ist eine der international erfolgreichsten Bands, nicht zuletzt wegen ihrer spektakulären Auftritte.

Über LikeMeat

LikeMeat wurde 2013 von dem Unternehmersohn Timo Recker in Wetschen, Deutschland, gegründet und gilt bis heute als Vorreiter in der Herstellung von Pflanzenfleisch. Die veganen Fleischalternativen stellt das Unternehmen dabei auf Basis von Bio-Soja und Erbsen her. Die Kernkompetenz von LikeMeat liegt im Segment Streifen und Geschnetzeltes mit den Topsellern Like Chicken, Like Gyros, Like Döner und Like Grilled Chicken. Insgesamt umfasst das Portfolio derzeit 14 verschiedene Produkte. Aktuell sind die LikeMeat Produkte in mehr als 15.000 Supermärkten in zehn Ländern erhältlich. Seit März 2020 gehört LikeMeat zum Unternehmen The LIVEKINDLY Co.