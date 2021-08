Ford Motor Company Switzerland SA

Mit einer Akku-Ladung zum Strand: Ford Mustang Mach-E erreicht von jeder europäischen Hauptstadt aus das Meer

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Europaweit werden in diesem Sommer mehr Menschen als je zuvor ein Elektrofahrzeug für ihre Reise in die Ferien nutzen. Vor allem die Besitzer eines neuen Ford Mustang Mach-E brauchen dabei keine Befürchtungen hinsichtlich der Reichweite haben. Denn ob von Bern nach Genua, von Madrid nach Marbella oder von Budapest nach Triest: mit nur einer einzigen Akku-Ladung erreicht das vollelektrische Fahrzeug von jeder europäischen Hauptstadt aus, einen Meeresstrand. Für Menschen in den Hauptstädten Österreichs, Ungarns, Polens, Spaniens oder der Schweiz...

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.