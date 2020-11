Risen Energy Co., Ltd

Steigende Energie liefert 5,2 MWDC-PV-Module für Solarpark Vayots Arev-1 in Armenien

Der Solarpark Vayots Arev-1 in der Region Wajoz Dsor im Südosten Armeniens ist ab jetzt am Netz. Risen Energy lieferte dem Projekt seine monokristallinen PERC-Doppelglasmodule JÄGER PLUS 144 mit einer installierten Gesamtkapazität von 5,2 MWDC. Der Entwickler und Anlagenbauer des Projekts war Optimum Energy LLC, lokaler Partner und Alleinvertriebshändler von Risen Energy in der Region.

Der Solarpark Vayots Arev-1 ist das erste Großprojekt, das in Armenien ans Stromnetz geht. Um die Abhängigkeit von Fremdenergie zu reduzieren, hat die armenische Regierung in den letzten Jahren ihre einzigartigen Ressourcen und Standortvorteile in Bezug auf Solarenergie genutzt, um eine nationale strategische Ausrichtung auf der Grundlage sauberer Energiequellen festzulegen. Außerdem hat die Regierung einen Entwicklungsentwurf sowie Präferenz- und Unterstützungsstrategien herausgegeben und die Entwicklung erneuerbarer Energien aktiv gefördert. Der Netzanschluss des Solarparks ist ein weiterer erfolgreicher Schritt für die nationale Strategie der armenischen Regierung.

Als globaler Marktführer im Bereich der Photovoltaik verfügt Risen Energy dank der Bereitstellung seiner hochwertigen Produkte über umfassende Einblicke in den weltweiten, aufstrebenden PV-Markt. Risen Energy setzt sich kontinuierlich für die Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien wie Multi-Busbar-Technologie (MBB), Bifacial-Module, Heterojunction-Technologie (HJT) und andere ein.

Die Rolle von Risen Energy bei der Unterstützung des Netzanschlusses von Armeniens größtem Solarpark wird nicht nur für mehr saubere Energie in der Region sorgen, sondern auch den Markeneinfluss des Unternehmens auf anderen Überseemärkten stärken. Risen Energy wird auch in Zukunft leistungsstarke, hochwertige Produkte und professionelle, maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, die zum technologischen Fortschritt und zur Weiterentwicklung der Branche beitragen.

