Dreame Technology führt erfolgreich eine Reihe neuer intelligenter Anwendungen für die Hausreinigung weltweit ein

Beijing (ots/PRNewswire)

Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Anwendungen für die Haushaltsreinigung, hat am 8. Mai eine Reihe von hochmodernen Produkten mit der neuesten Innovation auf den Markt gebracht. Die Live-Streaming-Veranstaltung über Facebook, Youtube und AliExpress zog weltweit über 100.000 Zuschauer an. Der Dreame Bot L10 Pro wurde auf AliExpress 205.000 Mal aufgerufen und war in Russland innerhalb von 2 Tagen ausverkauft.

"Wir sind begeistert von der überwältigend positiven Resonanz unserer weltweiten Benutzer. Ich glaube, dass die neuen Produkte von Dreame die Menschen von der lästigen Hausarbeit befreien, die Reinigung zum Vergnügen machen und die Liebe zurück ins Haus bringen können", sagt Frank Wang, Internationaler Marketing Direktor von Dreame Technology.

Unter dem Motto "Our Home, Our Life, Our Dreame" wurden auf dem Launch Event die Flaggschiffe Dreame Bot L10 Pro Saug- und Wischroboter, Dreame Cordless Stick Vacuum T30, V11 SE, V12, und Dreame Bot Z10 Pro Auto-Entleerender Saug- und Wischroboter, Dreame Bot W10 Auto-Reinigender Saug- und Wischroboter vorgestellt.

Der Dreame Bot L10 Pro wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage nach einem intelligenteren und kundenorientierten Heimreinigungsprodukt zu befriedigen, und verfügt über ein neues Niveau an hervorragender Navigation und genauer Hindernisvermeidung. Sein LiDAR-Navigationssystem kann Reinigungsrouten schnell planen und selbstständig ohne menschlichen Eingriff arbeiten. Darüber hinaus verfügt der Dreame Bot L10 Pro über 4 Saugstufen mit der höchsten Leistung von bis zu 4,000Pa, die darauf abzielt, Schmutz von Hartböden zu heben und ihn effektiv aus Teppichen zu ziehen, um die Hygieneanforderungen zu Hause zu erhöhen. Benutzer können auch ihre einzigartigen Reinigungserlebnisse benutzerdefinieren, wie z. B. das Einrichten virtueller No-Go-Zonen in der App, die Planung der Reinigungszeit, den intelligenten Wassertank und die Sprachsteuerung.

Dreame Technology erweiterte außerdem seine kabellose Stabstaubsauger-Produktpalette mit der Einführung von T30, T10, V11 SE und V12. Der kabellose Dreame Stabstaubsauger T30 zeichnet sich durch eine starke Saugleistung von 190 AW und eine ultralange Laufzeit von 90 Min. aus, die durch die erstklassige Leistung und das ästhetische Erscheinungsbild noch verstärkt wird. Mit seinem intelligenten HD-Bildschirm hat der Anwender die Reinigung leicht im Griff und kann wichtige Informationen wie Reinigungsmodus, Batteriestand und Staubgehalt in Echtzeit ablesen.

Innovation und Entwicklung waren und werden immer grundlegend für Dreame Technology sein. In der Einführungsveranstaltung hat Dreame die kommenden Weichen für seine Anwendungen der Spitzenklasse gestellt: Dreame Bot Z10 Pro Auto-Entleerender Saug- und Wischroboter, Dreame Bot W10 Auto-Reinigender Saug- und Wischroboter, um ein wirklich bequemes, automatisiertes und müheloses Reinigungserlebnis zu Hause zu bieten.

Dreame Bot L10 Pro Saug- und Wischroboter, und Akku-Stabstaubsauger T10 sind bereits erhältlich auf AliExpress mit exklusiven Preisen. Bleiben Sie dran für weitere neue Produkte von Dreame, die bald in diesem Jahr nacheinander und weltweit erscheinen werden.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und konzentriert sich auf intelligente Anwendungen zur Haushaltsreinigung mit der Vision, die Lebensqualität der Benutzer weltweit durch Technologie zu verbessern.

