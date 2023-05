Admicasa Holding AG

Einladung zur Medienkonferenz - Abschaffung von Managementgebühren für Vorsorgegelder der 2. Säule

Zürich (ots)

Erstes Schweizer Unternehmen schafft Managementgebühren für die Verwaltung von Vorsorgegeldern (BVG) ab - Einsparungen in Milliardenhöhe zugunsten der Pensionskassen.

Die schweizerische Finanzbranche profitiert seit Jahrzehnten von hohen Gebühren für das Verwalten von Pensionskassengeldern. Die dabei in der Schweiz verwalteten Vorsorgegelder von rund CHF 1200 Milliarden sind enorm und die hohen Gebühren, welche für das Management (Verwaltung) dieser immensen Summe verrechnet wird, fehlen am Ende den Versicherten in der Form von tieferen Renten, resp. höheren Rentenbeiträgen.

Das börsenkotierte Unternehmen, Admicasa Holding AG, welches unter anderem Pensionskassengelder der 2. Säule verwaltet und in risikoarme Immobilien anlegt, wird per 1. Juni 2023 die Managementgebühren für die Verwaltung von Vorsorgegelder abschaffen und durch ein neues kostengünstiges Modell ersetzen. Das neue Gebührenmodell wird vorab der Politik, der Verwaltung und den Medien vorgestellt. Wir laden Sie zu dieser Informationsveranstaltung ein.

Datum / Zeit: Montag, 22. Mai 2023 / 10.00 Uhr

Ort: Kaufmännischer Verband Zürich (kfmv), Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich

Raum: Hermes, (1. Stock), Eingang am Talacker 34, 8001 Zürich

Referenten: Serge Aerne, Präsident des Verwaltungsrates, Admicasa Holding AG (BX/ADMI) und André Schlatter, Präsident Stiftungsrat Immobilien-Anlagestiftung Terra Helvetica, Rechtsanwalt

Die Veranstaltung richtet sich an die Medien, Vertreterinnen und Vertreter aller politischen Parteien, Parlamentarierinnen und Parlamentarier der nationalen und kantonalen Parlamente sowie an die Bundes- und Kantonsverwaltungen in den Bereichen des BVG und der Sozialversicherungen.

Wir bitten um eine Anmeldung per E-Mail an Frau Priska Luechinger, KMES Partner, Zürich ( luechinger@kmespartner.com).

Admicasa Holding AG / Terra Helvetica Immobilien-Anlagestiftung