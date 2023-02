«Sing It Your Way»: Die Gewinnerin steht fest

Ferris Bühler Communications

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Sing It Your Way» steht fest: Sie heisst Alice Paroissien und wohnt und studiert an der Hochschule der Künste in Bern. Mit ihrer Performance hat sie die Coaches Stress, Leduc und Naomi Lareine überzeugt und sich gegen acht talentierte Nachwuchstalente durchgesetzt.

Die 5. und letzte Folge zeigt blue Zoom am kommenden Montag, 13. Februar, um 20:00 Uhr. Darin erzählt Alice Paroissien mehr über sich und wie sie den Dreh zu ihrem eigenen Musikclip erlebte. Den Musikclip ihrer eigenen Sieger-Single «La Sirène» sehen Sie hier.

Alle weiteren Informationen zum gestrigen Finale finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang oder unter www.bluenews.ch/siyw. Bildmaterial der Talents und der Coaches stellen wir Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

