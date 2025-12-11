Oehler Web

Skiferien mit dem eigenen Auto: So machst du dein Fahrzeug winterfit – und erhöhst den Wert

Wer mit dem eigenen Auto in die Skiferien fährt – ob in die Schweizer Alpen oder in die Nachbarländer – verlangt seinem Fahrzeug viel ab: Kälte, Steigungen, Salz und volle Beladung. Gute Vorbereitung ist nicht nur wichtig für Sicherheit und Komfort, sondern auch für den Wiederverkaufswert. Ein Auto, das sichtbar gepflegt und „reisebereit für Skiferien“ ist, erzielt beim Autoankauf meist bessere Preise – egal ob in der alpinen Umgebung oder irgendwo sonst in der Schweiz.

1. Kühlmittel & Frostschutz: Motor vor Kälte schützen

Prüfe vor der Reise die Frostschutzkonzentration im Kühlmittel. In den Bergen können schnell Temperaturen weit unter null auftreten.

Lass in der Garage messen, bis zu welcher Temperatur dein Frostschutz wirkt (ideal: mindestens –25 °C).

Fülle bei Bedarf nach oder lasse die Mischung erneuern.

Ein korrekt gewartetes Kühlsystem zeigt Käufern, dass der Motor nicht durch Frosteinwirkung gefährdet war – ein Pluspunkt, wenn du später dein Auto verkaufen willst.

2. Ölviskosität: Das richtige Öl für kalte Starts

Im Winter sind kältegeeignete Motoröle (z.B. 0W- oder 5W-Öle) im Vorteil. Sie werden bei tiefen Temperaturen schneller pumpbar und entlasten den Motor beim Kaltstart.

Überprüfe beim Service, ob das Öl zur Winternutzung passt.

Halte Wechselintervalle ein und bewahre Rechnungen auf.

Dokumentierte Ölwechsel sind bei jedem Autoankauf ein wichtiges Argument – gerade in der Schweiz mit ihrem kritischen Occasionspublikum.

3. Reifen & Schneeketten: Grip ist bares Geld

Für Skiferien sind Winterreifen mit gutem Profil Pflicht – technisch wie wirtschaftlich.

Profil mindestens 4 mm, besser mehr.

Reifenalter prüfen (DOT): Sehr alte Pneus wirken bei Käufern abschreckend.

Schneeketten bereit halten, besonders für Pässe und steile Zufahrten.

Ein Fahrzeug mit guten Winterreifen und kompletter Kettengarnitur wirkt gepflegt, sicherheitsbewusst und touren-tauglich – das zahlt sich aus, wenn du dein Auto verkaufen Schweiz planst.

4. Licht & Sicht: Sehen und gesehen werden

Gerade in den Bergen fährst du oft in der Dunkelheit oder bei Schneetreiben.

Kontrolliere alle Leuchten (Abblend-, Fern-, Brems- und Nebellicht).

Reinige Scheinwerfer und Rückleuchten regelmäßig von Salz und Schmutz.

Prüfe, ob die Scheinwerfergläser matt sind – eine Politur kann das Auto optisch verjüngen.

Gute Beleuchtung ist ein kleiner Aufwand mit grosser Wirkung auf den ersten Eindruck beim späteren Autoankauf.

5. Pannenset & Notfallausrüstung: vorbereitet wirken

Für Skiferien sollten an Bord sein:

Warndreieck, Warnweste, Verbandsmaterial

Starthilfekabel, Eiskratzer, Handschuhe

Decke, kleine Schaufel, Taschenlampe

Ein komplettes, ordentlich verstautes Pannenset zeigt, dass du dein Auto verantwortungsvoll nutzt – ein weiterer Pluspunkt, wenn du bei einem Schweizer Auto Händler oder bei uns im Raum Schmerikon Auto verkaufen möchtest.

6. Dachbox & Beladung: Sicher montieren, richtig laden

Viele Skifahrer nutzen Dachboxen und Skiträger. Achte auf:

korrekte Montage nach Anleitung (Drehmoment der Befestigung),

nicht über die zulässige Dachlast hinaus beladen,

schwere Gegenstände im Kofferraum, nur leichte in der Dachbox,

regelmäßige Kontrolle der Befestigung unterwegs.

Sauber montierte Dachträger ohne Kratzer im Dachbereich zeigen, dass das Fahrzeug nicht „misshandelt“ wurde – das wirkt sich beim Auto verkaufen positiv aus.

7. Warum „skiferientauglich“ den Wiederverkaufswert steigert

Ein Auto, das erkennbar winterfit und reisebereit ist, hat gleich mehrere Vorteile:

Weniger Winter-Schäden: Motor, Fahrwerk und Karosserie werden geschont.

Motor, Fahrwerk und Karosserie werden geschont. Besserer Gesamteindruck: Gute Reifen, kräftiges Licht und gepflegte Technik sprechen für einen sorgfältigen Besitzer.

Gute Reifen, kräftiges Licht und gepflegte Technik sprechen für einen sorgfältigen Besitzer. Stärkeres Vertrauen beim Käufer: Gerade wer selbst in die Berge fährt, zahlt lieber etwas mehr für ein Fahrzeug, das nachweislich gut auf Wintereinsätze vorbereitet wurde.

Ob du später privat dein Autoverkauf planst oder einen professionellen Autoankauf durch uns wählst: Eine saubere Winter-Historie und gute Dokumentation (Rechnungen, Serviceheft, Reifeninfos) helfen dir, einen besseren Preis zu erzielen.

