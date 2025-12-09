Oehler Web

Warum die MFK im Winter ein echter Wert-Booster ist

Gerade beim Verkauf eines Occasion Auto ist eine aktuelle MFK für viele Käufer ein Muss – sie zeigt, dass Technik und Sicherheitssysteme geprüft und in Ordnung sind. Online-Plattformen und Ratgeber betonen immer wieder: Zustand von Bremsen, Reifen, Fahrwerk, Rost und Beleuchtung sind zentrale Prüfpunkte bei der MFK und beeinflussen den Fahrzeugwert deutlich.

Emmen, Schweiz - Dezember 2025: Wer sein Fahrzeug kurz vor oder während des Winters prüfbereit macht und frisch durch die MFK bringt, hat gleich zwei Vorteile:

Sicherheit auf nassen, verschneiten und salzigen Strassen. Mehr Geld, wenn du dein Auto verkaufen oder einem professionellen Autoankauf wie Autoankauf-Blitz anbieten möchtest.

In der Schweiz ist die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) der wichtigste „Gesundheitscheck“ für dein Auto.

Typische MFK-Kritikpunkte im Winter – und was du tun solltest

1. Bremsen: Volle Verzögerung statt wackeliges Pedal

Bremsen gehören zu den häufigsten Beanstandungen bei der MFK: ungleiche Bremswirkung, verschlissene Beläge, korrodierte Leitungen oder eine schwache Handbremse.

Vorbereitung:

Bremsbeläge und -scheiben in der Garage kontrollieren lassen.

Handbremse gezielt testen (z. B. auf leichtem Gefälle).

Bei älteren Fahrzeugen: Bremsleitungen auf Rost und Undichtigkeiten prüfen lassen.

Wert-Effekt: Ein Auto mit einwandfreien Bremsen und frischer MFK wirkt besonders vertrauenswürdig – sowohl für private Käufer als auch beim Auto Ankauf durch Händler.

2. Reifen: Wintertauglich und MFK-tauglich

Im Winter schauen Prüfer noch genauer hin:

Profiltiefe (gesetzlich min. 1,6 mm, im Winter werden ca. 4 mm empfohlen).

Gleichmässige Abnutzung der Reifen.

Keine Risse, Beulen oder sichtbare Schäden an Reifen und Felgen.

Vorbereitung:

Profiltiefe messen (auch beim Reserverad, falls vorhanden).

Reifendruck anpassen (kältere Luft = tieferer Druck).

Felgen auf Schäden prüfen; bei nicht serienmässigen Felgen Gutachten bereithalten.

Wert-Effekt: Gute Winterreifen sind ein klares Plus beim Auto verkaufen – du kannst sie aktiv im Inserat und beim Autoankauf als Argument nennen („Winterpneus praktisch neuwertig“).

3. Beleuchtung: Sehen und gesehen werden

Defekte oder falsch eingestellte Beleuchtung gehört zu den MFK-Klassikern: Blinker, Bremslicht, Tagfahrlicht und besonders Scheinwerfer werden sehr genau geprüft.

Vorbereitung:

Alle Leuchten einmal systematisch prüfen (am besten zu zweit): Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Bremslicht, Nebellicht.

Defekte Birnen ersetzen, trübe oder matte Scheinwerfergläser ggf. aufpolieren lassen.

Scheinwerfer grob an einer Wand überprüfen, Feinjustierung macht die Werkstatt.

Wert-Effekt: Ein Auto, bei dem „alles brennt“, wirkt gepflegt – gerade im Winter, wo gute Sicht ein Sicherheitsfaktor ist. Bei einem Occasion Auto ist eine saubere Beleuchtung ein Detail, das Käufer beruhigt.

4. Rost: Salz als unsichtbarer Wertkiller

Winter in der Schweiz bedeutet Streusalz – und das greift Bleche, Leitungen und Fahrwerk an. Häufige MFK-Bemängelung: Rost am Unterboden, an tragenden Teilen oder an Bremsleitungen.

Vorbereitung:

Unterbodenwäsche vor der MFK (inkl. Radkästen).

Sichtkontrolle auf gröbere Roststellen – kleine Stellen früh behandeln lassen, bevor sie „durchrosten“.

Leitungen (Bremsen, Kraftstoff) in der Werkstatt gezielt prüfen lassen.

Wert-Effekt: Ein rostfreier Unterboden ist ein echter Preisfaktor. Händler im Autoankauf und private Käufer schauen hier sehr genau hin – vor allem bei älteren Occasion-Fahrzeugen.

5. Flüssigkeiten: Alles dicht, alles auf Niveau

Im Winter belasten Kälte, Kurzstrecken und Feuchtigkeit Motor und Antrieb besonders. Bei der MFK werden unter anderem Ölverluste, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Scheibenwaschwasser geprüft.

Vorbereitung:

Motorraum reinigen lassen (Ölspuren sind sonst schwer zuzuordnen).

Ölstand, Kühlmittel (Frostschutz!), Bremsflüssigkeit und Servolenkungsöl kontrollieren.

Genug Winter-Scheibenwaschmittel (Frostschutz) einfüllen.

Auf Tropfen unter dem Auto achten – bei Flecken lieber vor der MFK in die Garage.

Wert-Effekt: Ein trockener, sauberer Motorraum vermittelt Käufern und Autoankauf-Betrieben sofort: Dieses Fahrzeug wurde gepflegt und nicht „zu Ende gefahren“.

Warum eine frische MFK im Winter deinen Auto-Wert erhöht

Für Käufer – ob privat oder professioneller Autoankauf – reduziert eine aktuelle MFK das Risiko deutlich:

Sie zeigt, dass dein Auto zum Prüfzeitpunkt technisch in Ordnung war.

Insbesondere im Winter ist Sicherheit ein emotionales Thema: Bremsen, Reifen und Sicht sind bei Glätte und Schnee entscheidend.

Viele Inseratsportale erlauben die Filterung nach „MFK neu“ – Fahrzeuge mit frischer Kontrolle werden häufiger angeklickt und erzielen eher einen besseren Preis.

Gerade wenn du dein Occasion Auto verkaufen möchtest, lohnt sich eine gut vorbereitete MFK kurz vor dem geplanten Verkaufstermin. Häufig kannst du:

einen höheren Angebotspreis ansetzen,

schneller einen Käufer finden und

stärkere Verhandlungsposition gegenüber Autohändler haben.

Was tun, wenn sich die Reparaturen kaum noch lohnen?

Bei sehr alten oder stark vernachlässigten Fahrzeugen kann der MFK-Vorcheck zeigen: Die nötigen Reparaturen sind teurer als der zu erwartende Mehrwert beim Verkauf.

In so einem Fall kann es sinnvoll sein:

das Auto ohne frische MFK an einen spezialisierten Autoankauf wie Autoankauf-Blitz zu verkaufen,

statt viel Geld in Bremsen, Rostsanierung oder Fahrwerk zu stecken.

Professionelle Händler kalkulieren Reparaturen und Risiken anders und können Fahrzeuge oft trotzdem sinnvoll weiterverwerten.

MFK im Winter als Chance nutzen

Wenn du dein Auto verkaufen willst, ist die MFK im Winter keine lästige Pflicht, sondern eine echte Chance:

Du machst dein Auto sicher und zuverlässig für die kalte Jahreszeit.

Du erhöhst mit gezielter Vorbereitung den Marktwert deines Fahrzeugs.

Du präsentierst dein Auto privaten Käufern oder einem fachkundigen Autohändler wie Autokauf-Blitz als gepflegtes, geprüftes Fahrzeug mit frischer MFK.

