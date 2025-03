BIRKENSTOCK Group

BIRKENSTOCK ERÖFFNET VIERTEN LONDONER STORE AUF GESCHICHTSTRÄCHTIGER KING'S ROAD

London, 14. März 2025 (ots/PRNewswire)

Mit der Eröffnung ihres vierten Stores am 13. März in London im lebendigen Stadtteil Chelsea setzt die globale Schuhmarke BIRKENSTOCK, Erfinder des Fußbetts, ihre Expansion in der britischen Hauptstadt fort. Auf 85 m² bietet der neue Store in Blacklands Terrace auf der King's Road Tradition, Innovation und Handwerkskunst von BIRKENSTOCK.

Die geschichtsträchtige King's Road ist als kulturelles Epizentrum berühmt und bietet die perfekte Kulisse für den neuen BIRKENSTOCK Store. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bereichern die Kulturlandschaft Chelseas durch das unvergleichliche Geherlebnis und die zeitlosen Schuhdesigns der Marke. Mit seinen schicken Boutiquen, dem bunten Mix aus Luxusgeschäften und kleinen Läden sowie den trendigen Cafés passt Chelsea perfekt zu BIRKENSTOCKs Schuhmachertradition und seiner Form-follows-Function-Philosophie.

Mit der Eröffnung des neuen Stores baut BIRKENSTOCK seine Retail-Präsenz in Großbritannien weiter aus und stärkt seine Verbindung zu den Menschen vor Ort – von treuen Fußbett-Liebhabern bis hin zu neuen Markenfans.

Der Store in Chelsea ist bereits der sechste Retail-Standort von BIRKENSTOCK in Großbritannien. Europaweit betreibt das Unternehmen 37 eigene Stores in acht Ländern und einer davon befindet sich nun auf der Londoner King's Road. Für die Zukunft sind weitere Neueröffnungen in großen Metropolen geplant, um das Fußbett-Erlebnis direkt zum Verbraucher zu bringen, den persönlichen Kontakt zur Community zu pflegen und die Markenwerte für noch mehr Menschen unmittelbar erlebbar zu machen.

EIN GESCHICHTSTRÄCHTIGES ZENTRUM DER LONDONER KUNST- UND KULTURSZENE

Von ihren Ursprüngen als königlicher Privatweg im 17. Jahrhundert bis zur Fashion-Revolution der 60er und 70er steht die King's Road seit Jahrhunderten im Zentrum der Londoner Kultur- und Subkultur-Szene. Die Straße gilt als Wiege der Mod- und Punk-Bewegung und war Heimat legendärer Boutiquen. Die Mischung aus georgianischer und viktorianischer Architektur, das künstlerische Erbe und die kreative Atmosphäre zementieren ihren Status als eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Londons und machen die King's Road zum idealen Standort für den neuesten BIRKENSTOCK Store.

INSPIRIERT VON CHELSEA – EIN STORE-DESIGN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION

Das Store-Design ist eine Hommage an das kulturelle Erbe der King's Road und mischt historische und moderne Einflüsse mit BIRKENSTOCKs 250-jähriger Schuhmachertradition. Architektonische Elemente wie Keramikfliesen erinnern an die typischen Häuser Chelseas im viktorianischen und edwardianischen Baustil. Naturmaterialien wie Kork und Leder – die Hauptbestandteile des Original BIRKENSTOCK Fußbetts – unterstreichen die Markenwerte von Qualität und Handwerkskunst. Erdtöne und raue, minimalistische Formen verkörpern den Markenethos und bilden einen spannenden Kontrast zum Betonfußboden, der den Räumlichkeiten einen modernen urbanen Touch verleiht.

Ein visuelles Highlight des Stores ist das Neonschild mit der Aufschrift „Walking as Nature Intended" als Ausdruck von BIRKENSTOCKs purpose-orientiertem Ansatz der Produktinnovation. Eine wechselnde Grafikgalerie hinter der Kasse bereichert die Ladeneinrichtung durch ein dynamisches, saisonales Element. Jedes Einrichtungsdetail – von den Keramikfliesen an den Auslagen und den brutalistischen Korkelementen bis hin zu den Aluminiumverzierungen und den Ledersesseln – wurde mit Blick auf ein immersives und taktiles Shopping-Erlebnis ausgewählt.

Mit seiner prominenten Ecklage und den großen Schaufenstern lädt der Store Passanten ein, die Welt von BIRKENSTOCK zu betreten. Auf 85 m2 präsentiert der lichtdurchflutete Verkaufsraum neben einer Auswahl von wahren BIRKENSTOCK Ikonen wie dem ARIZONA, dem BOSTON und dem MADRID auch geschlossene Schuhmodelle wie den UTTI SUEDE, den PASADENA und den HIGHWOOD LOW LACE. Saisonale Highlights und die neue Fußpflege-Reihe BIRKENSTOCK Care Essentials runden das Sortiment ab und sorgen dafür, dass Fußbett-Liebhaber jeder Couleur voll auf ihre Kosten kommen.

ERÖFFNUNGS-EVENT

Anlässlich der Eröffnung des neuen BIRKENSTOCK Stores am 13. März sind Gäste aus London und dem Rest der Welt ab 11 Uhr Ortszeit eingeladen, die zeitlosen Designs und das legendäre Fußbett der Marke selbst zu erleben.

BIRKENSTOCK Member und Neukunden haben exklusiv die Möglichkeit, ihre BIRKENSTOCKS vor Ort mit einem einzigartigen Kunstwerk personalisieren zu lassen. Der Südlondoner Künstler Mark MacDonald hat sich auf handgemalte Motive, Schriftzüge und Monogramme spezialisiert und bietet Gästen im Store ein einzigartiges Erlebnis. Gäste sollten beachten, dass der Service lediglich im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten des Künstlers am Tag der Eröffnung bereitgestellt werden kann – es kann nicht garantiert werden, dass alle Teilnehmenden an die Reihe kommen. Außerdem erhalten Gäste eine streng limitierte, handgemachte Geschenktasche, die die Designerin und Keramikerin Srirat Jongsanguandi exklusiv für diesen Anlass designt hat.

INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER

Store-Adresse: 68 King's Road, London SW3 4UD

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 10–19 Uhr, sonntags: 12–18 Uhr

Geöffnet ab dem 13. März

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland

Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com.

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2642013/Birkenstock_London_Kings_Road_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2642014/Birkenstock_London_Kings_Road_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2642015/Birkenstock_London_Kings_Road_3.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2642016/Birkenstock_London_Kings_Road_4.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2537200/5216995/Birkenstock_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/birkenstock-eroffnet-vierten-londoner-store-auf-geschichtstrachtiger-kings-road-302402051.html