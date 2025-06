dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Alexandra Stober wird Leiterin der dpa-Nachrichten für Kinder

Alexandra Stober (43) übernimmt ab Juni die Leitung der dpa-Nachrichten für Kinder. Sie folgt auf David Kluthe, der sie wiederum im Team Content Development der dpa ablöst. Mit dem Ringtausch auf eigenen Wunsch bringen Kluthe und Stober ihre Kompetenzen in die jeweiligen neuen Rollen ein.

Die dpa-Kindernachrichten präsentieren tagesaktuelle Topthemen auf kindgerechte Art für Printkunden und die ebenfalls im Team produzierte Juniorline. Zusätzlich liefert die Redaktion Texte und Bilder sowie zum Teil interaktive Grafiken und Erklärvideos zu vielen weiteren Themen, für die sich Sechs- bis Zwölfjährige besonders interessieren.

"Kinder und Jugendliche an Mediennutzung heranzuführen und zugleich gegen Desinformation und Fake-Angebote zu wappnen, ist eine zentrale Aufgabe der dpa und ihrer Kunden. Alexandra Stober ist die Richtige für die neuen Herausforderungen, sie ist nach zwei prägenden Jahren im Content Development eine ausgewiesene Expertin für User-Bedürfnisse ", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "David Kluthe, dem ich für seine maßgebliche Weiterentwicklung der Kindernachrichten in den vergangenen sieben Jahren danke, bekommt mit dem Wechsel den Wunsch erfüllt, im Team Content Development der dpa für die dateninformierte Redaktion insgesamt zu wirken."

Die dpa-Nachrichten für Kinder gehören seit April 2007 zum Angebot der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Themen sind sowohl aktuelle Themen wie Kriege und Krisen, Regierungswechsel, Migration, Olympia oder der Klimawandel als auch Interviews mit prominenten Sängern, Kinostars und Sportlern bis hin zu Themen aus dem Schulalltag. Unter dem Namen JuniorLine werden die Inhalte auch als gemanagter Onlinedienst angeboten, den die Kunden mit eigener, zum Beispiel lokaler Berichterstattung für die Zielgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen kombinieren können

Alexandra Stober wurde in Wesel geboren. Sie hat in Dortmund Diplom-Journalistik und Politikwissenschaften studiert und beim WDR volontiert. Nach ihrem Abschluss hat sie zunächst als freie Autorin gearbeitet und war unter anderem für das Geo-Kindermagazin "Geolino" tätig, bevor sie 2014 bei den dpa-Kindernachrichten anfing. Der Weg bei der dpa führte sie weiter über die Grafikredaktion, die Faktenredaktion und das Content Development zurück in die Kinderredaktion, deren vierköpfiges Team sie nun leitet.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.