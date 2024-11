Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG

PRESS RELEASE – Moved by our patients: Universitätsklinik Balgrist veröffentlicht Bericht zu ihrer Forschungstätigkeit

Balgrist University Hospital publishes report on its research activities

***** ENGLISH VERSION BELOW *****

Moved by our patients: Universitätsklinik Balgrist veröffentlicht Bericht zu ihrer Forschungstätigkeit

Zürich, 6. November 2024 – Die Universitätsklinik Balgrist zeichnet sich durch ihre reiche Forschungstätigkeit auf internationalem Niveau aus. Um die Erfolge und die Relevanz der aktuellen Forschungsprojekte an der Klinik zu dokumentieren, veröffentlicht der Balgrist alle zwei Jahre einen Bericht. Die neuste soeben erschienene Ausgabe dokumentiert einmal mehr muskuloskelettale Forschung auf Spitzenniveau.

Seit mehr als 75 Jahren ist der Balgrist die universitäre Klinik für Orthopädie. Ihr medizinischer Direktor ist ordentlicher Professor für Orthopädie an der Universität Zürich. Damit verbunden ist die universitäre Forschung im Bereich der Medizin des Bewegungsapparats, die an der Universitätsklinik Balgrist betrieben wird.

Es gehört zu DNA des Balgrist, die Qualität der künftigen medizinischen Versorgung, insbesondere im Bereich der muskuloskelettalen Medizin, durch Forschung und Innovation zu verbessern. In den vergangenen zwei Jahren geschah das nicht zuletzt durch technologische Fortschritte: Mit der Eröffnung des Forschungs- und Lehroperationssaals OR-X und des Ingenuity Labs, an dem unter anderem an einer neuen Gewebeklebetechnologie für die minimalinvasive und robotergestützte Chirurgie gearbeitet wird. Dies zeigt: Mit ihrer Forschung gestaltet die Universitätsklinik Balgrist die muskuloskelettale Medizin von morgen und verschiebt die Grenzen dessen, was medizinisch möglich ist.

Forschung Dank und mit den Patientinnen und Patienten

Die klinische wie auch die Grundlagenforschung an der Universitätsklinik Balgrist, die im Bericht präsentiert werden, sind inspiriert von Patientinnen und Patienten und ihren alltäglichen Herausforderungen im Rahmen ihrer Behandlung. Antrieb für die Forschenden ist es, die Ergebnisse ihrer Arbeit möglichst schnell und sicher an das Klinikbett oder in den Operationssaal zu bringen. Dieses Ziel motiviert sie jeden Tag von Neuem, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern an der Universität Zürich, der ETH Zürich und weiteren Forschungsinstitutionen neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Der gesamte Forschungs- und Innovationsbericht ist online abrufbar:

research-innovation.balgrist.ch/scientificreport-2024

Gerne unterstützen wir Sie in allen Belangen der Wissenschaftskommunikation und stellen den Kontakt zu einzelnen Projektleiterinnen und Projektleitern her. Bestellen Sie den Bericht in Buchform unter kommunikation@balgrist.ch.

***** ENGLISH VERSION *****

Moved by our patients: Balgrist University Hospital publishes report on its research activities

Zurich, November 6 2024 – Balgrist University Hospital is characterized by its extensive research activities at an international level. Balgrist publishes a report every two years to document the successes and relevance of current research projects at the hospital. The latest issue just published once again documents top-level musculoskeletal research.

Balgrist has been the university hospital for orthopedics for more than 75 years. Its Medical Director is a Full Professor of Orthopedics at the University of Zurich. It involves university research in the field of musculoskeletal medicine, which is conducted at Balgrist University Hospital.

Improving the quality of future medical care, particularly in the field of musculoskeletal medicine, through research and innovation is part of Balgrist’s DNA. Over the past two years, this has been due in no small part to technological advances: the opening of the OR-X research and teaching operating room and the Ingenuity Lab, where, among other things, work is being done on a new tissue adhesive technology for minimally invasive and robot-assisted surgery. This shows that with its research, Balgrist University Hospital is shaping the musculoskeletal medicine of tomorrow and pushing the boundaries of what is medically possible.

Research thanks to and with patients

The clinical and basic research at Balgrist University Hospital presented in the report is inspired by patients and their day-to-day challenges in their treatment. The researchers are driven by the desire to bring the results of their work to the hospital bed or operating theater as quickly and safely as possible. This goal motivates the hospital each and every day to develop new treatment options together with partners at the University of Zurich, ETH Zurich and other research institutions.

The entire report is available online:

research-innovation.balgrist.ch/scientificreport-2024

We will be happy to support you in all aspects of science communication and put you in touch with individual project managers. Order the report in book form at

kommunikation@balgrist.ch.

Contact for further information:

