Oehler Web

Maximalbetrag der Säule 3A – Alles, was Sie wissen müssen

Bild-Infos

Download

Die Säule 3A ist ein zentrales Element der privaten Altersvorsorge in der Schweiz. Sie ermöglicht es Erwerbstätigen, steuerbegünstigt Kapital für den Ruhestand aufzubauen. Doch wer den vollen Nutzen ausschöpfen möchte, sollte die jährlichen Limiten kennen.

Schweiz - August 2025: In diesem Ratgeber von Vorsorge-Beratung-3A erfahren Sie alles rund um den Maximalbetrag Säule 3A, steuerliche Vorteile sowie nützliche Tipps für den optimalen Vermögensaufbau.

1. Warum ist der Maximalbetrag in der Säule 3A wichtig?

Die Einzahlungen in die Säule 3A sind steuerlich abzugsfähig. Das bedeutet: Wer den Maximalbetrag Säule 3A jedes Jahr einbezahlt, senkt sein steuerbares Einkommen und spart dadurch direkt Geld. Gleichzeitig wächst das Altersguthaben kontinuierlich, was langfristig zu einer besseren finanziellen Sicherheit führt.

Ein lückenloser und frühzeitiger Aufbau ist daher ein zentraler Bestandteil einer vorausschauenden Finanzplanung.

2. Maximalbetrag Säule 3A im Jahr 2025

Für das Jahr 2025 gelten folgende Höchstbeträge:

Mit Pensionskasse: CHF 7’258 pro Jahr

Ohne Pensionskasse (z. B. Selbstständige): 20 % des Nettoerwerbseinkommens, maximal CHF 36’288

Diese Beträge werden regelmässig angepasst und richten sich nach der AHV-Maximalrente. Wer den Maximalbetrag einzahlt, profitiert nicht nur steuerlich, sondern baut auch ein solides Vorsorgepolster auf.

3. Steuerliche Aspekte – Säule 3A Steuern bei Auszahlung

Neben dem steuerlichen Vorteil während der Einzahlungsphase spielt auch die spätere Besteuerung eine Rolle. Säule 3A Steuern bei Auszahlung werden separat vom übrigen Einkommen berechnet, meist zu einem reduzierten Steuersatz. Dennoch lohnt es sich, die Auszahlung zu planen – zum Beispiel durch gestaffelte Bezüge auf mehrere Konten, um die Steuerprogression zu brechen. Hier kann eine individuelle Beratung helfen, die Belastung deutlich zu senken.

4. Säule 3A Vergleich – wo lohnt sich das Einzahlen am meisten?

Nicht jedes 3A-Produkt ist gleich. Ein Säule 3A Vergleich zeigt, dass die Unterschiede zwischen Banken und Versicherungen erheblich sein können. Während klassische Banklösungen oft flexibel sind, bieten Versicherungslösungen zusätzliche Absicherungen wie Todesfall- oder Erwerbsunfähigkeitsleistungen. Auch moderne 3A-Investmentlösungen mit Aktienfonds können langfristig höhere Renditen erzielen – allerdings mit entsprechendem Risiko.

Ein fundierter Vergleich ist entscheidend, um die beste Lösung für die individuelle Lebenssituation zu finden.

5. Tipps für die optimale Nutzung der Säule 3A

Frühzeitig einzahlen: Wer schon zu Jahresbeginn einzahlt, profitiert länger vom Zinseszinseffekt.

Mehrere Konten nutzen: So lässt sich die Auszahlung steuerlich besser planen.

Regelmässiger Säule 3A Vergleich: Die Märkte und Angebote ändern sich – ein Vergleich sorgt dafür, dass Sie immer die besten Konditionen nutzen.

Individuelle Beratung: Jeder Lebensweg ist anders. Eine persönliche Beratung hilft, die 3A-Strategie optimal auf Ihre Ziele abzustimmen.

Private Altersvorsorge

Die Säule 3A ist ein mächtiges Instrument der privaten Altersvorsorge. Wer den Maximalbetrag Säule 3A ausschöpft, kann nicht nur erhebliche Steuerersparnisse erzielen, sondern sichert auch langfristig seine finanzielle Freiheit. Gleichzeitig sollten Themen wie Säule 3A Steuern bei Auszahlung und ein regelmässiger Säule 3A Vergleich nicht ausser Acht gelassen werden.

Das Team von Vorsorge-Beratung-3A unterstützt Sie dabei, die richtige Strategie für Ihre persönliche Vorsorge zu finden – damit Sie heute sparen und morgen profitieren.

Kontakt

Vorsorge Check