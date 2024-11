Rigel Life Sciences

Europäischer Marktführer in der Kontaminationskontrolle hat auf der jährlichen Strategiesitzung die Strategien vorgestellt, die seine globale Expansion in den nächsten fünf Jahren leiten werden

Rom (ots/PRNewswire)

Der Plan sieht eine gezielte Stärkung des Umlaufvermögens vor, mit den klaren Zielen der Optimierung des Produktportfolios, der Verbesserung der internen Kompetenzen, der Stärkung der Marke und der kontinuierlichen Innovation.

Die ehrgeizige Initiative, die vom Vorstandsvorsitzenden Antonio Rachini vorgestellt wurde, hat großes Interesse bei den Branchenexperten Giovanni Scialò und Claudio Cafasso geweckt, die bei der Veranstaltung anwesend waren und beabsichtigen, in Rigel zu investieren.

Zur Unterstützung dieser Strategie wird Daniele Pandolfi, anerkannter Experte für die Überwachung von Kontaminationen in aseptischen Umgebungen, ab dem 4. November als Global Development & Strategic Director zum Team stoßen. Pandolfis umfangreiche Erfahrung und sein strategischer Weitblick in Bezug auf die Schwellenländer werden einen bedeutenden Beitrag zum internationalen Wachstum von Rigel leisten.

Rigel wurde 2008 gegründet und ist eine europäische Gruppe, die sich auf fortschrittliche Lösungen für die Kontaminationskontrolle in aseptischen Umgebungen spezialisiert hat, mit Anwendungen in hochqualifizierten Bereichen wie der pharmazeutischen Produktion, dem Gesundheitssektor und der Luft- und Raumfahrt. Zu den fortschrittlichen Lösungen von Rigel gehören Systeme für das Management, die Überwachung und die Validierung von mikrobiologischen und partikulären Verunreinigungen in Bereichen mit kontrollierter Verunreinigung sowie ein komplettes Sortiment an tragbaren Geräten für die Dichtheitsprüfung von HEPA-Filtern.

Darüber hinaus ist Rigel Distributor für den nationalen Markt von QC-Verbrauchsmaterialien und -Produkten und verfügt über ein nach ISO 17025 akkreditiertes Kalibrierungszentrum.

Rigel hat seine Hauptniederlassungen in Rom und Mailand und arbeitet mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Ungarn, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen, um seine globale Präsenz zu verstärken und den Anforderungen eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes gerecht zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Katia Chiari unter folgender Adresse: katia.chiari@rigel-ls.com, +39 06 81915011

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2546226/Rigel_Leading_solutions_Logo.jpg

