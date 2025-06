Oehler Web

Gut unterwegs mit Chargemap, Swisscharge, PlugShare und Co. – Mit diesen E-Ladestationen-Apps kommst du in der Schweiz und europaweit gut voran

Bild-Infos

Download

Wer heute mit dem E-Auto unterwegs ist, braucht vor allem eines: eine zuverlässige App, die zeigt, wo sich die nächste freie Ladesäule befindet. Für Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz und auf Reisen durch Europa gibt es inzwischen eine Vielzahl hilfreicher Lösungen.

Reiden, Schweiz - Juni 2025: Autoankauf-Fair beobachtet diese Entwicklungen aus erster Hand. Als Spezialist für den Autoankauf Schweiz und den Auto Export von Gebrauchtwagen und ausrangierten Elektrofahrzeugen wissen wir, worauf es im Alltag mit dem E-Auto ankommt. In diesem Beitrag stellen wir die besten Lade-Apps vor, die Ihnen unterwegs wirklich weiterhelfen.

Chargemap – der europäische Ladebegleiter

Chargemap zählt zu den beliebtesten Apps für das Laden in ganz Europa. Sie zeigt Ladepunkte in über 30 Ländern, informiert über Steckertypen, Ladegeschwindigkeit und Nutzerbewertungen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, mit dem Chargemap Pass bei vielen verschiedenen Anbietern zu laden – ganz ohne neue Registrierung. Wer häufig grenzüberschreitend unterwegs ist, sollte diese App auf jeden Fall kennen.

Swisscharge – ideal für den Alltag in der Schweiz

In der Schweiz selbst hat sich Swisscharge als besonders verlässlicher Anbieter etabliert. Die App zeigt nicht nur Echtzeit-Verfügbarkeiten, sondern erlaubt auch einfaches Bezahlen direkt per App oder mit der RFID-Ladekarte. Für E-Mobilisten, die ihr Fahrzeug hauptsächlich im Inland nutzen, ist Swisscharge eine der besten Lösungen. Viele E-Autofahrer, die uns beim Autoankauf kontaktieren, berichten von positiven Alltagserfahrungen mit Swisscharge – besonders wegen der einfachen Handhabung und guten Netzabdeckung.

PlugShare – von der Community für die Community

PlugShare basiert auf einem einfachen Prinzip: Die Nutzer selbst tragen dazu bei, dass die App so aktuell und hilfreich ist. Erfahrungsberichte, Bilder, Tipps zur Zufahrt oder Hinweise zu defekten Ladesäulen machen PlugShare zu einer wertvollen Ergänzung – besonders für längere Fahrten oder neue Ladeorte. Wer unterwegs flexibel bleiben möchte, ist mit dieser App gut beraten.

Weitere empfehlenswerte Apps: EnBW, Maingau & Electromaps

Neben den grossen Namen gibt es weitere praktische Apps, die vor allem durch ihre Roaming-Funktionen punkten. EnBW mobility+ beispielsweise bietet transparente Preise und ist besonders in Deutschland und Österreich weit verbreitet. Electromaps richtet sich vor allem an Fahrer, die in Südeuropa unterwegs sind. Und Maingau „EinfachStromLaden“ ist eine gute Wahl für Preisbewusste – auch im Ausland. Diese Apps helfen Ihnen, beim Laden Zeit, Geld und Nerven zu sparen.

Lade-Roaming: Einfach unterwegs in ganz Europa

Ein besonderer Vorteil vieler Lade-Apps ist die Unterstützung von Roaming-Netzwerken. Das heisst: Sie brauchen nicht für jeden Anbieter eine eigene Karte oder App. Einmal registriert, können Sie europaweit laden – und erhalten alle Abrechnungen gebündelt über Ihren gewählten Anbieter. Gerade für Vielfahrer und Berufspendler ein entscheidender Komfortgewinn.

Elektroauto verkaufen? Autoankauf-Fair macht’s einfach

Die Technik entwickelt sich weiter – und vielleicht denken auch Sie darüber nach, Ihr aktuelles E-Auto zu ersetzen. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen möchten, ist Autoankauf-Fair Ihr verlässlicher Partner. Wir bieten Ihnen faire Preise, übernehmen alle Formalitäten und kümmern uns auch um den Auto Export, wenn das Fahrzeug im Ausland weiterverwendet wird.

Ob gebraucht, defekt oder einfach nicht mehr zeitgemäss – wir kaufen Ihr Fahrzeug unkompliziert und schnell an. Dank unserer Spezialisierung auf den weltweiten Autohandel wissen wir genau, worauf es bei Elektrofahrzeugen ankommt.

Mit den richtigen Apps und Partnern gut unterwegs

Ob Chargemap, Swisscharge, PlugShare oder andere – die passende Lade-App macht Elektromobilität alltagstauglich und entspannt. Wer zusätzlich auf einen starken Partner beim Fahrzeugwechsel setzt, ist doppelt gut unterwegs. Autoankauf-Fair begleitet Sie nicht nur beim Gebrauchtwagenverkauf, sondern auch, wenn Sie Ihr E-Auto verkaufen oder in den Auto Export geben möchten.