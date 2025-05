LotusFlare

Nomad eSIM fait progresser la connectivité mondiale et permet de voyager en toute transparence

Santa Clara, Calif. (ots/PRNewswire)

Nomad eSIM, une application commerciale de LotusFlare, poursuit sa forte croissance en proposant une connectivité mondiale à haut débit aux voyageurs internationaux. Depuis son lancement en 2021, Nomad eSIM est rapidement devenue la solution idéale pour les voyageurs à la recherche d'un accès Internet fiable et abordable dans plus de 200 destinations à travers le monde.

Les clients utilisent Nomad pour économiser jusqu'à 70 % par rapport aux frais d'itinérance traditionnels, éviter les factures astronomiques et activer les eSIM en quelques secondes. Le produit a obtenu une note de 4,8 étoiles sur l'App Store d'Apple et a fait l'objet d'un bouche à oreille très positif.

S'appuyant sur cet engouement des consommateurs, Nomad a fièrement lancé son portail Nomad Enterprise eSIM en 2024. Ce portail offre aux entreprises une solution centralisée de gestion, d'attribution et de surveillance efficaces de la connectivité pour leurs employés. Des entreprises évoluant dans les services financiers et l'industrie manufacturière, en passant par les voyages et l'industrie pharmaceutique, ont toutes adopté avec ferveur Nomad pour optimiser les déplacements de leurs employés et réduire leurs coûts d'itinérance.

Le service eSIMfx de Nomad, qui permet par exemple aux agences de voyages en ligne, aux compagnies aériennes et aux entreprises de technologie financière d'intégrer les eSIM dans leurs offres, est tout aussi transformateur. Les partenaires peuvent proposer une connectivité mondiale transparente avec un effort de développement minimal grâce à des API robustes, des kits de développement logiciel ou des microsites sans code. Cela permet de débloquer de nouvelles sources de revenus, de fidéliser les clients grâce aux avantages liés aux voyages et de positionner les marques partenaires comme des solutions de voyage tout-en-un. En s'associant à eSIMfx, les entreprises peuvent accroître leurs revenus et profiter de la demande croissante en matière de connectivité mondiale.

« La connectivité eSIM mondiale n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour les entreprises modernes », déclare Shern Ng, chef de produit chez Nomad. « Nomad eSIM est à l'avant-garde de cette transformation, permettant aux entreprises et aux voyageurs de se connecter de manière transparente, où qu'ils se rendent. Dans le même temps, nous permettons aux entreprises d'offrir une véritable connectivité dans le cadre de leurs services ».

Avec le lancement en 2025 de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les consommateurs et les entreprises, Nomad eSIM reste fidèle à son engagement en matière d'innovation et d'expansion. Elle est prête à poursuivre sur sa lancée en tant que leader dans le domaine de la connectivité mondiale, tant sur le marché des consommateurs que sur celui des entreprises.

À propos de Nomad : Nomad, une unité commerciale de LotusFlare Inc. simplifie les voyages dans le monde entier en proposant des services de données mobiles abordables et à haut débit dans plus de 200 destinations dans le monde. Avec des forfait de données flexibles adaptés aux tarifs locaux, Nomad élimine les frais d'itinérance coûteux. Les voyageurs peuvent consulter les forfaits de données pour leur prochain voyage, installer et activer l'eSIM en quelques secondes et se connecter à un réseau 5G dès leur arrivée.

