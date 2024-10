Oehler Web

Dokumente und Formalitäten beim Autoverkauf in der Schweiz

Beim Autoverkauf in der Schweiz gibt es einige wichtige Dokumente und Formalitäten zu beachten. Damit der Verkauf reibungslos verläuft und alle rechtlichen Vorgaben erfüllt werden, sollten Verkäufer die nötigen Unterlagen sorgfältig vorbereiten. Swisscar, der erfahrene Partner für den Autoverkauf, erklärt, welche Dokumente Sie benötigen, wie Sie die Zulassung korrekt übertragen und was mit Ihrem Versicherungsvertrag passiert.

Dietikon, Schweiz - Oktober 2024: Welche Unterlagen werden benötigt?

Beim Verkauf eines Fahrzeugs in der Schweiz sind insbesondere drei Dokumente von zentraler Bedeutung:

Fahrzeugschein (auch Fahrzeugausweis genannt): Dieses Dokument enthält alle relevanten Informationen zum Fahrzeug und ist erforderlich, um die Zulassung des Autos an den neuen Eigentümer zu übertragen.

MFK-Bericht: Der Bericht der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) bestätigt, dass das Auto in einem verkehrssicheren Zustand ist. Ein aktueller MFK-Bericht steigert das Vertrauen und kann den Verkaufswert erhöhen.

Servicehistorie: Eine vollständige und gut dokumentierte Servicehistorie zeigt dem Käufer, dass das Fahrzeug regelmässig gewartet wurde. Dies wirkt sich positiv auf die Verkaufschancen aus und hilft dabei, den Fahrzeugzustand transparent darzustellen.

Zusätzlich können weitere Dokumente wie eine Abgaswartungsdokumentation oder die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs nützlich sein.

Wie übertrage ich die Zulassung korrekt?

Um die Fahrzeugzulassung korrekt auf den neuen Besitzer zu übertragen, ist der Fahrzeugausweis notwendig. Der Verkäufer muss den Ausweis entwerten lassen und das Fahrzeug beim Strassenverkehrsamt abmelden. Anschließend kann der Käufer das Auto auf seinen Namen zulassen. Swisscar unterstützt Sie bei der Einhaltung aller Schritte und sorgt dafür, dass der Verkauf ohne Komplikationen abgewickelt wird.

Was passiert mit dem Versicherungsvertrag?

Beim Verkauf eines Autos in der Schweiz wird der bestehende Versicherungsvertrag automatisch auf das neue Fahrzeug des Verkäufers übertragen, sofern ein solches vorhanden ist. Falls kein neues Auto angeschafft wird, endet der Vertrag nach der Abmeldung des Fahrzeugs beim Strassenverkehrsamt. Es empfiehlt sich jedoch, den Versicherer über den Verkauf zu informieren, um Missverständnisse zu vermeiden.

