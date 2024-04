Oehler Web

Auto verkaufen ab Platz - Ihr Autohändler erklärt, was es mit einem Verkauf ab Platz auf sich hat und wieso Autoankäufer.ch Ihr Auto ohne MFK und Garantie ankaufen wird.

Als Ihr vertrauenswürdiger Autohändler in der Nähe möchten wir Ihnen erklären, was es bedeutet, Ihr Auto ab Platz zu verkaufen und warum wir Ihr Fahrzeug auch ohne MFK und Garantie ankaufen.

Egolzwil, Schweiz- April 2024: Der Verkauf eines Autos ab Platz bedeutet, dass das Fahrzeug in dem Zustand verkauft wird, in dem es sich befindet. Das heisst, der Verkäufer ist nicht verpflichtet, das Fahrzeug vor dem Verkauf durch die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) zu bringen oder eine Garantie anzubieten. Diese Form des Verkaufs ermöglicht es sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer, klare Vereinbarungen zu treffen und potenzielle Risiken zu minimieren.

Bei Autoankäufer.ch verstehen wir die Bedeutung eines reibungslosen und unkomplizierten Verkaufsprozesses. Deshalb sind wir bereit, Ihr Auto ohne MFK und Garantie anzukaufen. Wir nehmen Fahrzeuge in jedem Zustand an, sei es mit laufender MFK oder ohne, mit oder ohne Garantie. Unser Ziel ist es, Ihnen eine schnelle und faire Abwicklung zu bieten, unabhängig vom Zustand Ihres Fahrzeugs.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit des Auto Exports an, was besonders bei sehr ramponierten Autos die beste Lösung darstellt. Selbst bei nicht fahrtüchtigen Fahrzeugen kann man so noch einen Preis als Ersatzteilreserve für Reparaturen erzielen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug also in den Auto Export Schweiz geben möchten, sind wir Ihr verlässlicher Partner. Wir unterstützen Sie bei allen Schritten des Verkaufs- und Exportprozesses und sorgen dafür, dass Ihr Auto möglichst gewinnbringend an unsere Exportpartner im Ausland verkauft wird.

Vertrauen Sie Autoankäufer.ch als Ihren Autohändler vor Ort. Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Engagement zur Seite, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Auto unkompliziert und fair zu verkaufen oder für weitere Informationen zum Autoexport in die Schweiz.