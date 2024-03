CHANTAL IM MÄRCHENLAND: Erlebe Jella Haase, Gizem Emre, Max von der Groeben und Mido Kotaini live auf Kinotour!

Constantin Film

Chanti is bäck! Im neuen Kinofilm des Erfolgsduos Bora Dagtekin und Lena Schömann bekommt der Publikumsliebling aus FACK JU GÖHTE endlich ihre eigene Bühne und erlebt mit ihrer besten Freundin Zeynep ein Abenteuer in der magischen Welt. Zum Kinostart von CHANTAL IM MÄRCHENLAND am 28. März geht es für Jella Haase ("Chantal"), Gizem Emre ("Zeynep"), Max von der Groeben ("Prinz Bosco") und Mido Kotaini ("Aladin") auf Kinotour! Die Fans dürfen sich auf eine knallbunte Geschichte freuen, in der die Prinzessin endlich mal nicht um das Herz des Prinzen, sondern um Likes, Follower und um ihre BFF kämpft! Den Auftakt der märchenhaften Tour bildet nach den Premieren in München am 25. März und Wien am 26. März Berlin am 27. März.

Weitere Informationen zur Kinotour: https://constantin.film/maerchentour/

25.03. München / Weltpremiere Mathäser Filmpalast

26.03. Wien / Premiere

27.03. Berlin / Premiere und Kinotour-Auftakt Zoo Palast

28.03. Berlin / UCI Luxe Mercedes Platz

29.03. Hamburg / CinemaxX Dammtor

29.03. Braunschweig / Astor Filmtheater

30.03. Münster / Cineplex

30.03. Düsseldorf / UFA-Palast

30.03. Köln / Cinedom

31.03. Limburg / Cineplex

31.03. Hanau / Kinopolis

31.03. Frankfurt a.M. / CineStar Metropolis

01.04. Dresden / Cineplex Rundkino

01.04. Dresden / UFA-Kristallpalast

01.04. Leipzig / CineStar

Inhalt: Chanti is bäck - im wahrscheinlich geilsten Märchen ever! Chantal (Jella Haase), ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Zur Freude Chantals, denn als Prinzessin kann man doch vermutlich den besten Content generieren! Dummerweise ist es nicht irgendein Märchen, in das sie hineingerät, sondern ausgerechnet "Dornröschen". Kleine Warnung an alle Prinzen: Wachküssen nur auf eigene Gefahr! Während Chantal den Weg zurück nach Hause sucht, stellt sie fest, dass im Reich der Drachen, Feen und anderer Märchenfiguren vieles anders läuft, als wir es aus den Geschichten der Gebrüder Grimm kennen. Prinzessin Amalia (Maria Ehrich), die so gar nicht davon träumt verheiratet zu werden, der sensible Prinz Bosco (Max von der Groeben), der unter Identitätsproblemen leidet, Aladin (Mido Kotaini), der noch nie etwas von einem fliegenden Teppich gehört hat, und eine Hexe (Nora Tschirner), die alles andere als die Klischees erfüllt. CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist ein lustiges wie auch berührendes Abenteuer, das der Welt der Märchen einen neuen und zeitgemäßen Twist gibt und zeigt, dass es für ein Happy End ganz sicher keine Prinzen braucht.

