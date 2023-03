Oehler Web

Der Unfallwagen Ankauf von Wyss Autokauf

Ein Autoverkauf an und für sich kann sich manchmal schon als rechte Herausforderung herausstellen. Besonders wenn Ihr Auto schon in die Jahre gekommen ist und sich nicht mehr für den Schweizer Automarkt eignet. Eine schiere Unmöglichkeit stellt der Verkauf eines Unfallwagen dar. Doch mit dem richtigen Autoankäufer erledigen Sie diese Hürde mit Leichtigkeit.

Geuensee, Schweiz - März 2023: Ein Unfallauto verkaufen kann eine nervenaufreibende Angelegenheit sein, falls man sich privat mit dem Verkauf beschäftigen versucht. Mit einem Experten im Auto Export Schweiz gelingt ein Autoverkauf dabei in Windeseile. Sie müssen sich weder um Transport noch um irgendwelche Formalitäten kümmern.

Ein Unfallwagen wird fast ausschliesslich in den Autoexport gegeben. In den Exportländern kann das Wrack in Einzelteile zerlegt und für Reparaturen an anderen Export Autos verwendet werden. Die Reparaturkosten eines in die Jahre gekommenen Gebrauchtwagens sind im Gegensatz zu der Schweiz geradezu nichtig. Gerade deshalb sind die Unfallautos für den Autoexport Schweiz sehr beliebt.

Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen, als das Kontaktformular mit den wichtigsten Eckdaten Ihres Autos zu füttern und sich zurückzulehnen. Die Fachleute von Wyss Autokauf melden sich innert kürzester Zeit mit einem provisorischen Angebot bei Ihnen, und um einen Termin für eine Besichtigung zu vereinbaren.

Werden sich beide Parteien über den Verkaufspreis einig, erhalten Sie einen rechtsgültigen Kaufvertrag und Ihr Geld bar auf die Hand. Nach Wunsch kann auch eine Überweisung auf Ihr Privat- oder Geschäftskonto vorgenommen werden. So schnell können Sie Ihr Unfallauto verkaufen und erhalten einen fairen Ankaufspreis.

Adresse: Wyss Autokauf Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee