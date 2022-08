Autokauf in der ganzen Schweiz

Oehler Web

Wer einen Autoankauf in der Schweiz oder spezifisch in der Westschweiz sucht, wird früher oder später bei Achat de Voiture landen. Hier wird viel Wert auf Professionalität beim Autoankauf gelegt, denn Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer ist die beste Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss, bei dem beide Parteien zufrieden sind.

Geuensee, Schweiz, August 2022: Die Begutachtung durch Achat de Voiture ist kostenlos und das zu verkaufende Fahrzeug kann von einem Experten ortsunabhängig in der ganzen Schweiz angesehen und bewertet werden.

Wenn der Fahrzeugbesitzer dem Kaufangebot für sein Fahrzeug zustimmt, wird sofort ein gültiger Kaufvertrag aufgesetzt. Der Kaufpreis kann sofort in bar oder auch durch Überweisung bezahlt werden. Wer an Achat de Voiture sein Auto verkaufen will, braucht sich auch nicht um die folgenden Formalitäten zu kümmern. Der Autokäufer wird sich um die Löschung der Fahrzeugzulassung beim zuständigen Strassenverkehrsamt kümmern. Damit kann man sich sicher sein, dass für das verkaufte Fahrzeug keine weiteren Kosten mehr entstehen.

Der Autoankauf ist unabhängig von der Fahrzeugmarke und Laufleistung. Auch der optische und technische Zustand des Gebrauchtwagens spielt für den Fahrzeugkauf keine Rolle. Da viele Fahrzeuge für den Autoexport bestimmt sind, werden auch beschädigte Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit Totalschaden angesehen und gekauft. Schäden an Karosserie, Getriebe oder Lack können im Ausland meist sehr günstig repariert werden, weshalb ein Ankauf auch hier Sinn macht. Die Autoabholung ist im Service inbegriffen, falls der Besitzer keine Möglichkeit hat, persönlich vorbeizukommen.

Adresse: Autohuus 24/Auto Wiss Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee