Aya Gold & Silver: Rekord-Quartals-Cashflow von 5,9 Millionen Dollar

Durchführbarkeitsstudie zur Erweiterung von Zgounder zu 73 % abgeschlossen

Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2021 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Q3-2021 Höhepunkte

Silberproduktion von 338.624 Unzen ("oz"), eine Steigerung von 198 % gegenüber Q3-2020

Silberverkäufe von 403.950 Unzen, eine Steigerung von 396 % gegenüber Q3-2020

Einnahmen in Höhe von 7,8 Millionen Dollar, eine Steigerung von 350 % gegenüber Q3-2020

Operativer Cashflow für den Zeitraum von 5,9 Millionen Dollar, verglichen mit einem negativen operativen Cashflow in Q3-2020

Verarbeitetes Erz in Höhe von 53.869 Tonnen ("t"), ein Anstieg um 107 % gegenüber Q3-2020

Ausbeute der Mühle von 81 %, eine Steigerung von 29 % gegenüber Q3-2020

Die geförderte Tonnage betrug durchschnittlich 609 Tonnen pro Tag ("tpd"), da sich der Betrieb auf die Erschließung konzentrierte

Erfolgreicher Abschluss eines öffentlichen Kaufangebots in Höhe von 70 Millionen C$

Produktionsprognose auf 1,55 Millionen Unzen Silber ("Ag") erhöht, nachdem die operative Leistung übertroffen wurde

Vorbereitungen für den Minenplan 2022 kommen gut voran

Erste Feldforschungsergebnisse von Imiter bis identifizierten einen über 4 km langen potenziellen Strang und 5 vorrangige Bohrziele

Weitere Fortschritte bei der Machbarkeitsstudie ("FS") für die Zgounder-Erweiterung und der FS für Tijirit

Verbesserung der Finanzlage auf 88 Millionen Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung

Fünf Bohrgeräte drehen sich auf Zgounder, Ressourcenschätzung bis Jahresende geplant

Platz 12 im TSX30 des Jahres 2021 als Unternehmen mit der besten Performance, mit einem 3-Jahres-Aktienzuwachs von +253 %

Aufnahme in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) & VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Durchführbarkeitsstudie zur Erweiterung von Zgounder

Zum Quartalsende war die FS Zgounder zu 73 % abgeschlossen und die folgenden Meilensteine wurden erreicht:

Prozess: 90 % abgeschlossen

Hydrologie: 95 % abgeschlossen

Umwelt: 95 % abgeschlossen

40.703 m des geplanten Diamantbohrprogramms von 42.000 m sind abgeschlossen

Die Explorationsdatenbank wird voraussichtlich Mitte November geschlossen, um die Aktualisierung der Ressourcen abzuschließen.

"Das dritte Quartal markiert das Jahr, in dem das Aya-Team zusammengearbeitet hat, und das hat sich in unseren Ergebnissen niedergeschlagen", sagte Benoit La Salle, President & CEO. "Im schwierigsten Produktionsquartal setzten wir den Trend zu einer starken betrieblichen Leistung fort, verzeichneten einen Rekord-Cashflow, schlossen eine 70-Millionen-C$-Finanzierung ab, meldeten anhaltende Explorationserfolge bei Zgounder und erste vielversprechende Ergebnisse von Imiter bis, während wir uns weiterhin stark auf die Minenerschließung konzentrierten und zwei Machbarkeitsstudien vorantrieben. Dies legt den Grundstein für mehrere katalysatorreiche Quartale, beginnend mit der aktualisierten Ressourcenschätzung für Zgounder."

Q3-2021 Operative und finanzielle Höhepunkte

Der Dreimonatszeitraum endete am 30. September, Wichtige Leistungskennzahlen 2021 2020 % Abweichung Operativ Verarbeitetes Erz (Tonnen) 53.869 26.034 107 % Durchschnittsgrad (g/t Ag) 242 217 11 % Mühlenausbeute (%) 80,9 % 62,6 % 29 % Produzierte Silberbarren (oz) 154.331 93.691 65 % Produziertes Silber in Konzentrat zum Verkauf (oz) 184.293 19.964 823 % Produziertes Silber gesamt (oz) 338.624 113.655 198 % Verkaufte Silberbarren (oz) 185.000 81.423 127 % Silber in Konzentrat zu verkaufen Verkauft (oz) 218.950 - NM Silberverkäufe gesamt (oz) 403.950 81.423 396 % Finanzielles Einnahmen 7.862.243 1.748.191 350 % Umsatzkosten und aufwandsfreie Gewinnbeteiligung 4.772.246 1.516.440 215 % Bruttomarge 3.089.997 231.751 1.233 % Betriebsergebnis (Verlust) 1.017.868 (3.087.138) 133 % Nettoerträge (Verlust) 1.287.812 (1.784.504) 172 % Operative Zahlungsströme 5.973.146 (1.329.241) 549 % Bargeld und zweckgebundene Bargeldanlage 88.072.463 31.082.155 183 % Aktionäre Gewinn (Verlust) pro Aktie ("EPS") - unverwässert & verwässert 0,011 (0,021) NM *NM - Nicht aussagekräftig

Q3-2021 Highlights der Exploration

Zgounder Exploration

In diesem Quartal lieferte das Unternehmen hochgradige Untersuchungsergebnisse, die die neue Zone Zgounder East definierten und die Kontinuität der Zgounder-Mineralisierung neigungsabwärts und im Streichen erweiterten. Diese Bereiche bleiben für künftiges Wachstum offen. Innerhalb der Zone Zgounder East bestätigten die Ergebnisse die Kontinuität entlang des Streichens mit bemerkenswerten hochgradigen Abschnitten wie den Bohrlöchern ZG-21-40 und ZG-21-41, die die Zone in der Tiefe in zuvor nicht bebohrten Gebieten unterhalb von 2.000 m öffnen. Bedeutende Ergebnisse wie ZG-SF-21-25 erweiterten die mineralisierten Systeme von Zgounder bis zum Granitkontakt innerhalb des Explorationsziels und werden in Q4-2021 weiterverfolgt. Darüber hinaus definierte das Bohrloch ZG-SF-21-39 eine kontinuierliche hochgradige Mineralisierung unterhalb der aktuellen Minenstollen und ist weiterhin in beide Richtungen offen.

Aufgrund der positiven Ergebnisse im bisherigen Jahresverlauf wurde das Bohrprogramm 2021 bei Zgounder von 35.000 m auf 42.000 m bis zum Jahresende erweitert. In diesem Quartal wurden 15.834 m Diamantbohrungen durchgeführt, insgesamt 40.703 m (ohne T28-Bohrungen). Derzeit sind bei Zgounder fünf Bohrer in Betrieb, drei an der Oberfläche und zwei in der Tiefe. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung soll noch vor Jahresende vorgelegt werden und wird die Grundlage für die erste Reservenschätzung von Zgounder bilden, die die Machbarkeitsstudie unterstützen wird.

Das Unternehmen hat Geotech beauftragt, noch vor Jahresende eine geophysikalische Gelände-, Magnet- und Radiometrieuntersuchung mit VTEM(TM) aus der Luft über dem gesamten Projekt Zgounder Regional durchzuführen.

Imiter bis Erkundung

In diesem Quartal identifizierte das Unternehmen im Rahmen seines ersten Feldforschungsprogramms auf dem Projekt Imiter bis eine Nord-Süd-Struktur, die sich über vier Kilometer erstreckt. Die wichtigsten Gehalte der Oberflächen- und Schlitzprobenprogramme von 2021 umfassen 15,42 g/t Au, 289 g/t Ag, 5,51 % Cu, 31,23 % Pb und 10,23 % Zn, was auf ein epithermales Au-Ag-Vorkommen und eine kupferreiche Lagerstätte schließen lässt. Es wurden fünf vorrangige Bohrzielzonen identifiziert, und im Oktober 2021 begann ein 4.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm in drei dieser Zonen.

Im Laufe des Quartals wurde eine detaillierte magnetische Bodenuntersuchung über denselben drei Zonen durchgeführt, zusammen mit einer hochauflösenden Multispektralstudie. Das Unternehmen wird außerdem noch vor Jahresende die geophysikalische Gelände-, Magnet- und Radiometrieuntersuchung VTEM(TM) von Geotech aus der Luft über dem Grundstück durchführen.

Q3-2021 Zgounder-Optimierung und Kapitalprojekte

In diesem Quartal hat das Unternehmen seine Kapitalprojektaktivitäten ausgeweitet, einschließlich der Erneuerung der Cyanidationsanlage, des Austauschs des Kegelbrechers der Flotationsanlage, des laufenden Baus eines neuen unterirdischen Sprengstoffdepots und des Beginns eines neuen Minenzugangs auf der 2.075-Meter-Sohle.

Der Bergbaubetrieb profitierte von einem vollen Quartal, in dem die neue Cut-and-Fill-Stoping-Methode angewandt wurde, und von der einfacheren Gewinnung aufgrund der breiteren Zufahrtsbucht. Infolge der umfangreichen Erschließungsarbeiten in diesem Quartal erreichte die Minenförderung 609 Tonnen pro Tag, wobei 50.836 Tonnen Erz gesprengt wurden. Die Vorbereitungen für den Minenplan 2022 schreiten gut voran, wobei zusätzliche Bergbauausrüstung gekauft wurde, um die Mechanisierung des Minenbetriebs fortzusetzen.

Die Silbergewinnung stieg im Quartal auf 81 % im Vergleich zu 63 % im gleichen Zeitraum 2020. Der leichte Rückgang der Gewinnung in Q3-2021 im Vergleich zu Q2-2021 ist in erster Linie auf eine Gewinnungsrate von 79 % in der Cyanidationsanlage zurückzuführen. Beide Probleme werden durch den Bau eines 60.000 m3 großen Wasserrückhaltebeckens und eines Eindickers für die Abraumhalden angegangen, um den Wasserabfluss in den Abraumdamm zu minimieren. Es wird erwartet, dass sich die Ausbeute in der Cyanidationsanlage in Q4-2021 verbessern wird.

Im Quartal erreichten die Verfügbarkeiten der Flotations- und Cyanidationsanlagen 87 % bzw. 89 %. Die Verfügbarkeit, die durch eine zweitägige geplante Abschaltung der Flotationsanlage und eine zweitägige ungeplante Abschaltung der Cyanidationsanlage beeinträchtigt wurde, dürfte sich mit der Weiterentwicklung der Wartungsprozesse weiter verbessern.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Imiter bis beziehen, wurden von David Lalonde, B. Sc., Head of Exploration, der als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 gilt, geprüft und genehmigt. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Projekt Zgounder wurden von Dr. Marc-Antoine Audet, Ph.D. P. Geo, Geologischer Berater, auf Genauigkeit und Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Informationen zu Aya Gold & Silber Inc.

Aya Gold & Silver Inc. ist ein schnell wachsender, in Kanada ansässiger Silberproduzent mit Betrieben im Königreich Marokko.

Als einziges an der TSX notiertes reines Silberbergbauunternehmen betreibt Aya die hochgradige Silbermine Zgounder und erkundet seine Grundstücke entlang der aussichtsreichen South-Atlas-Verwerfung, von denen mehrere in der Vergangenheit produzierende Minen und historische Ressourcen beherbergten. Ayas marokkanische Bergbauanlagen werden durch sein Tijirit-Goldprojekt in Mauretanien ergänzt, das bis zur Machbarkeit fortgeschritten ist.

Das Managementteam von Aya konzentriert sich auf die Maximierung des Shareholder Value durch die Verankerung der Nachhaltigkeit im Zentrum der Geschäftstätigkeit, der Unternehmensführung und der finanziellen Wachstumspläne.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ayagoldsilver.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und der Geschäftsaussichten von Aya (einschließlich des Zeitpunkts und der Erschließung neuer Lagerstätten und des Erfolgs von Explorationsaktivitäten) und andere Möglichkeiten wider. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "potenziell", "erweitern", "wachsen", "ausweiten", "Verpflichtung", "geplant", "erwartet", "vorgesehen", "Hinweise" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ",möglich", "könnten", "würden", "werden" oder "wahrscheinlich" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, verwendet, um solche zukunftsgerichteten Informationen zu identifizieren. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf das Explorations- und Erschließungspotenzial von Zgounder und die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in gemessene und angezeigte Mineralressourcen, zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten bei Zgounder und der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Offenlegung des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vorstehenden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements widerspiegeln, die auf den Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann Aya nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Meinungen und Analysen, die von der Geschäftsleitung vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, der aktuellen Bedingungen und ihrer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen getroffen wurden, die die Geschäftsleitung für angemessen und relevant hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Annahmen beinhalten unter anderem den Abschluss und den Zeitplan der Finanzierung, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erz-Tonnage und der Erz-Gehalt-Schätzungen), den Silberpreis, die Wechselkurse, die Brennstoff- und Energiekosten, die zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, die voraussichtlichen zukünftigen Schätzungen des freien Cashflows und die Handlungsmöglichkeiten. Aya warnt Sie davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, gehören unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen des Weltmarktpreises für Silber und anderer wichtiger Inputs, Änderungen der Minenpläne (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Durchsatz und Gewinnung, die durch metallurgische Eigenschaften beeinflusst werden) und andere Faktoren, wie etwa Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Aya liegen, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht 2020 von Aya vom 31. März 2021 und in anderen von Aya bei Wertpapier- und Regulierungsbehörden eingereichten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com. Aya übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Annahmen im Zusammenhang mit diesen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern. Nichts in diesem Dokument ist als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aya-Wertpapieren zu verstehen. Alle Verweise auf Aya schließen ihre Tochtergesellschaften ein, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.