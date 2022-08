Oehler Web

Fahrstunden und Theoriekurse mit Fahrgut Zug

Jeder junge Mensch möchte irgendwann seinen Traum vom Führerschein verwirklichen. Gerade in ländlichen Gegenden ist ein Auto oft unerlässlich, um mobil zu sein. Die Fahrschule Fahrgut in Zug begleitet Fahranfänger in Theorie und Praxis bis zum Ziel.

Zug, Schweiz - August 2022: Fahrlehrer Roger der Fahrschule Fahrgut Zug ist für seine fachlich verständliche und freundliche Art bekannt. Der Fahrschüler lernt nicht nur die gesamte Theorie und Praxis, sondern auch wichtige Softskills, um auch in brenzligen Situationen die Nerven zu behalten. Mit dem geduldigen Fahrlehrer an seiner Seite wird jeder Schüler der Fahrschule Zug auch auf kritische Situationen auf den Strassen vorbereitet.

Dazu gibt es modernste Ausbildungstechnik, die das Lernen der theoretischen Inhalte erleichtert. Damit niemand eine Wiederholung in der Theorieprüfung oder Praxis-Fahrprüfung fürchten muss, bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Vorbereitung auf die Prüfung. Mittlerweile gibt es zahlreiche Lernprogramme als App für mobile Endgeräte, sowie Onlinesimulationen für die Prüfung. Wer sich vor der praktischen Prüfung noch nicht sicher fühlt, kann bei Fahrlehrer Roger zusätzlichen Stunde am Steuer absolvieren und damit die nötige Routine für die Prüfungssituation im Auto bekommen.

Nach bestandener Prüfung kann der Führerschein beim Strassenverkehrsamt Zug abgeholt werden. Mit dem bestandenen Führerschein beginnt für viele Menschen ein neuer Abschnitt im Leben, der Unabhängigkeit und Mobilität, aber auch eine Portion Verantwortung bedeutet.

Adresse: Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug