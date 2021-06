Pressemitteilung: Stanislav Grof - Der Weg des Psychonauten

Nachtschatten Verlag AG

Rechtzeitig zum 90. Geburtstag von Stanislav Grof am 1. Juli 2021 präsentiert der Nachtschatten Verlag den Band 2 von Grofs Lebenswerk, der Enzyklopädie „Der Weg des Psychonauten“.

Die beiden Werke umfassen 900 Seiten und sind jetzt vollständig. Die Essenz aus über 60 Jahren Bewusstseinsforschung und das Opus magnum des legendären Großmeisters der Psychedelik!

Nach dem grossen Erfolg des ersten Teils komplettiert Band 2 die Enzyklopädie der psychonautischen Lebenspraxis von Bewusstseinsforscher Stanislav Grof.

Auf etwa 400 Seiten befasst sich der Autor mit der spirituellen Selbsterkundung und psychedelischen Therapien, mit C.G. Jungs Synchronizitäten, holotropen Bewusstseinszuständen und höherer Kreativität, mit den Archetypen und der Bewusstseinsforschung im Licht des kosmischen Spiels sowie mit Themen, die von soziokultureller Brisanz sind, zum Beispiel mit den Wurzeln der menschlichen Gewalt und den psychospirituellen Dimensionen des Sterbens und des Todes.

"Wenn ich der Vater des LSD bin, dann ist Stan Grof der Pate. Niemand hat so viel zur Entwicklung meines Problemkindes beigetragen wie Stan"

Albert Hofmann, Forschungschemiker und Autor von LSD: Mein Sorgenkind

Porträt

Dr. med. Stanislav Grof, M.D., ist Psychiater und lehrt am California Institute of Integral Studies. Schon zu Beginn seiner Karriere, im Rahmen seiner Arbeit am psychiatrischen Forschungszentrum in Prag, erforschte er die Wirkung psychedelischer Drogen wie LSD bei Patienten und an sich selbst. Von 1973 bis 1987 unterrichtete und forschte er am Esalen-Institut in Big Sur in Kalifornien. Hier entwickelte er, nachdem die Einnahme von LSD selbst zu Forschungs-zwecken in vielen Ländern verboten worden war, zusammen mit seiner Frau Christina die Technik des Holotropen Atmens.

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Erforschung aussergewöhnlicher Bewusstseinszustände ist Stan Grof einer der Begründer und Haupttheoretiker der transpersonalen Psychologie. Er wurde in Prag, Tschechien, geboren, wo er auch seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt. Ausserdem wurde ihm die Ehrendoktorwürde von der University of Vermont in Burlington, VT, dem Institute of Transpersonal Psychology in Palo Alto, CA, und der World Buddhist University in Bangkok, Thailand, verliehen. Im Jahr 2018 erhielt er die Ehrendoktorwürde für Psychedelische Therapie und Heilkunst vom Institute of Integral Studies (CIIS) in San Francisco, Kalifornien.

Seine frühen Forschungen zur klinischen Anwendung psychedelischer Substanzen wurden am Psychiatrischen Forschungsinstitut in Prag durchgeführt, wo er ein Programm leitete, in dem das heuristische und therapeutische Potenzial von LSD und anderen psychedelischen Substanzen systematisch erforscht wurde.

1969 wurde er Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Johns Hopkins University und setzte seine Forschung als Chief of Psychiatric Research am Maryland Psychiatric Research Center in Catonsville, Maryland, fort. 1973 wurde er als Scholar-in-Residence an das Esalen Institute in Big Sur, Kalifornien, eingeladen, wo er mit seiner verstorbenen Frau Christina das Holotrope Atmen entwickelte, eine innovative Form der Erfahrungspsychotherapie, die heute weltweit eingesetzt wird.

Grof gründete die International Transpersonal Association (ITA). 1993 erhielt er von der Association for Transpersonal Psychology (ATP) einen Ehrenpreis für bedeutende Beiträge zur Entwicklung auf dem Gebiet der transpersonalen Psychologie, der anlässlich der Versammlung zum 25-jährigen Jubiläum in Asilomar, Kalifornien, verliehen wurde. Im Jahr 2007 erhielt er von der Stiftung Dagmar und Vaclav Havel in Prag,Tschechien, den renommierten Vision 97-Preis für sein Lebenswerk. Im Jahr 2010 erhielt er den Thomas R. Verny Award der Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) für seine entscheidenden Beiträge auf diesem Gebiet.

Im August 2019 wurde seine Lebenswerk-Enzyklopädie "The Way of the Psychonaut" veröffentlicht und der Dokumentarfilm über sein Leben und Werk "The Way of the Psychonaut - Stanislav Grof´s Journey of Consciousness" herausgebracht.

Im Mai 2020 startete er zusammen mit seiner Frau Brigitte Grof ihr neues Training in der Arbeit mit holotropen Bewusstseinszuständen, das internationale Grof Legacy Training.

Buchinhalt

«Psychedelika sind für die Erforschung des Geistes das, was das Teleskop für die Astronomie ist und das Mikroskop für die Biologie». Stanislav Grof

Mit diesem neuen Buch, das sein Lebenswerk zusammenfasst, inspiriert Stan Grof 44 Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Buches neue Generationen dazu, die Reise der Erforschung und Heilung fortzusetzen, für die er Pionierarbeit geleistet hat. Sein neuestes Buch ist ein Geschenk der Weisheit und Führung in einer Zeit der globalen Krise, einer Zeit der Gefahr und der Chance. Die Menschheit befindet sich in einem Wettlauf zwischen Katastrophe und Bewusstsein. Der Weg des Psychonauten ist ein Werkzeug von unschätzbarem Wert, welches das Potenzial hat, dem Bewusstsein zum Sieg zu verhelfen.

Auf etwa 400 Seiten befasst sich der Autor mit der spirituellen Selbsterkundung und psychedelischen Therapien, mit C.G. Jungs Synchronizitäten, holotropen Bewusstseinszuständen und höherer Kreativität, mit den Archetypen und der Bewusstseinsforschung im Licht des kosmischen Spiels sowie mit Themen, die von soziokultureller Brisanz sind, zum Beispiel mit den Wurzeln der menschlichen Gewalt und den psychospirituellen Dimensionen des Sterbens und des Todes.

Stan Grofs Buch "Kartographie des Unbewussten" war ein Meisterwerk der Gelehrsamkeit, das ihn in eine Reihe mit Freud und Jung und weiteren bahnbrechenden, historischen Pionieren auf anderen Gebieten rückte.

Grof benutzte die Linse der Wissenschaft, um auf rationale und tiefgründige Weise Bereiche der menschlichen Erfahrung zu untersuchen, die normalerweise dem Gebiet der Religion zugerechnet werden. Sein breit gefächertes Wissen über Medizin, Wissenschaft, Kultur, Religion, Mythologie, Kunst und Symbolik befähigte ihn, die direkte Erfahrung, die er aus der Begleitung und dem Beob- achten vieler tausend LSD-Erfahrungen gewonnen hatte, in eine neue Landkarte des menschlichen Unbewussten zu verwandeln. Ohne Dogma und mit einer leidenschaftlichen Hingabe an die wissenschaftliche Methode erhellte er grundlegende Aspekte der menschlichen Erfahrung, einschließlich der mystischen Einheitserfahrung – dem Gefühl, in tiefer Verbindung mit etwas zu existieren, das viel größer ist als wir selbst.

Der Weg des Psychonauten Band 2, ISBN 978-3-03788-606-9

D er Verlag hat zum 90. Geburtstag noch eine Überraschung, die wir interessierten Journalisten auf Nachfrage gerne mitteilen werden!

