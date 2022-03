Autoankauf in Ihrer Nähe

Oehler Web

Der Autoankauf von Wyss hilft seinen Kunden dabei,

das alte Gebrauchtfahrzeug schnell und zuverlässig zu verkaufen.

Geuensee, März 2022; Nach einigen Jahren des Fahrens kommt irgendwann immer der Moment, an dem es Zeit ist, sich von dem alten Fahrzeug zu verabschieden. In diesem Moment stellen sich oft einige Fragen und es stellt sich schnell heraus, dass ein Autoverkauf mit einigem organisatorischen Aufwand verbunden sein kann.

Mit dem Wyss Autokauf haben Fahrzeughalter einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite, der alle wichtigen Fragen beantwortet und mit Rat und Tat zur Seite steht. So kann man verhindern, dass man sich auf unfaire Angebote von anderen Käufern einlassen muss.

Autohändler Wyss hat ein regionales Netzwerk und kann ein faires Angebot machen. Für alle möglichen Marken und Klassen hat der Händler für den gesamten Raum der Schweiz Angebote bereit.

Dabei wird der ganze Ablauf für den Autoinhaber vereinfacht und durch das grosse Netzwerk hat Wyss immer einen Partner in der Nähe. Ohne viel Papierarbeit können Jahreswagen, Unfallwagen oder andere Fahrzeuge zum bestmöglichen Preis abgekauft werden.

Regionale Flexibilität als Vorteil

Der Ablauf erfolgt digital über das Kontaktformular, in dem der Halter die wichtigsten Daten wie den Zustand des Fahrzeugs und den Kilometerstand sowie das Baujahr einträgt. Schon nach kurzer Zeit erhält der Halter eine Rückmeldung und Wyss wird das Fahrzeug genauer anschauen und sich ein Bild von Zustand und Wert machen.

Danach gibt es ein kostenloses Angebot, das der Halter annehmen kann. In diesem Fall wird nach dem Verkauf der Betrag in bar oder per Überweisung ausgezahlt. Und das Beste: Der Fahrzeughalter muss sich nicht um die Organisation kümmern und kann so Zeit sparen.

Adresse: Wyss Autokauf Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee