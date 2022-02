Oehler Web

Ankauf Ihres Fahrzeuges gegen Barzahlung

Bild-Infos

Download

Mit Auto-Sofortkauf regionale Fahrzeuge

gegen Barzahlung verkaufen und exportieren

Neuenkirch, Februar 2022; Wenn man sich nach vielen Jahren des Fahrens von dem alten Fahrzeug trennen möchte, kann ein guter Partner für den Verkauf sehr wichtig sein. Nach vielen Kilometern kommt der Zeitpunkt, an dem man über eine Neuanschaffung nachdenkt und das alte Fahrzeug loswerden möchte, da es mittlerweile viele Gebrauchsspuren zeigt.

Allerdings wäre es in vielen Fällen schade, die Fahrzeuge verschrotten zu lassen, wenn sie noch fahrbereit und sicher sind. Wenn das Fahrzeug noch funktioniert oder mit einigen wenigen Reparaturen wieder einsatzbereit ist, kann der Export eine gute Möglichkeit sein, das Fahrzeug zu verwerten.

Auto Sofortkauf kann auf der regionalen Ebene effektiv mit Autoankauf helfen

Wenn es sich um ein älteres Fahrzeug handelt, kann es mitunter schwer sein, einen Käufer in der Schweiz zu finden. Wenn dies der Fall ist, kann Auto-Sofortkauf alte Fahrzeuge aller Art im Bereich der Schweiz abkaufen. Über ein internationales Netzwerk von Partnern können die Fahrzeuge dann überall in der Welt ein zweites Leben bekommen.

Mit vielen Jahren Erfahrung in diesem Bereich sorgt der Händler dafür, dass das alte Fahrzeug in den bestmöglichen Markt überführt wird. Dies gilt im Übrigen auch für Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden, denn diese können im Ausland nach der Reparatur wieder in Betrieb genommen werden.

Das Gute für den Verkäufer: Dieser muss nichts tun, ausser Auto-Sofortkauf zu kontaktieren. Nach einer Begutachtung für die Eignung für den Export erhält der Verkäufer ein faires Angebot und erhält das Geld als Barzahlung.

Wiederverwerten statt Verschrotten

Fahrzeuge beinhalten eine Menge wertvolle Materialien, die nicht verschwendet werden sollten. Daher ist es mittlerweile üblich, den Automarkt durch Exporte nachhaltiger zu gestalten. Auf diese Weise müssen alte Fahrzeuge nicht verschrottet werden und können stattdessen im Ausland weiter genutzt werden, sodass Materialien gespart werden können.

Adresse: Auto-Sofortkauf Feldmatt 8 6206 Neuenkirch