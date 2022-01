Oehler Web

Neueröffnung FITDICH-Fitnesscenter in Zug

Anfang Januar eröffnet ein einzigartiges Fitnesscenter in Zug, in dem Kunden 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über an ihrem Körper arbeiten können.

Zug, Januar 2022, Gerade in den Zeiten der Pandemie ist es einer Vielzahl von Menschen wohl schwerer gefallen, sich regelmässig zum Sport zu motivieren. Doch in einem neuen Fitnesscenter in Zug können die Kunden nun 24 Stunden am Tag und das ganze Jahr über mit oder ohne Hilfe von Trainern an der eigenen Fitness und dem Körper arbeiten – und das für nur 365 Franken im Jahr.

Das Besondere an diesem Fitnessstudio: Es ist komplett personalfrei. Das heisst, man kann sich in Ruhe Zeit nehmen um seine Übungen zu machen.

Wer eine Begleitung für die Übungen möchte, kann diese mit Hilfe einer neuen App bekommen. In dieser werden verschiedene Übungen gezeigt und begleitet.

Einfach einen Termin mit dem Personaltrainer vereinbaren

Manchmal kann es einfach mehr Sinn machen und sicherer sein, wenn man einen Personaltrainer an seiner Seite hat, der die Übungen genau erklären kann. Für solche Fälle können die Kunden ganz einfach und bequem einen Termin vereinbaren.

Einer oder eine unserer erfahrenen Personaltrainer im Fitnesscenter Zug können dann ins Fitnesscenter kommen und den Kunden genau zeigen, wobei es bei den Übungen ankommt. Das kann vor allem Anfänger wichtig sein, die die Abläufe der einzelnen Bewegungen noch richtig lernen müssen.

Für das Center gibt es sowohl ein 3-Monats-Abo als auch ein Jahresabo, zwischen denen die Kunden wählen können.

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug