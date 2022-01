Ihr Auto-Exporthändler aus der Region

Oehler Web

Neuenkirch, Januar 2022, Nach vielen Jahren und Kilometern ist es irgendwann so weit. Man möchte sich von dem geliebten Fahrzeug trennen, weil eine Neuanschaffung bevorsteht. Das Fahrzeug hat vielleicht mittlerweile einige Gebrauchsspuren und viele Kilometer hinter sich gelassen und es wird Zeit, ein moderneres Fahrzeug zu kaufen.

Die alten Fahrzeuge müssen dann aber noch längst nicht auf den Schrottplatz. Ist das Fahrzeug an und für sich noch in Ordnung oder braucht nur einige kleine Reparaturen, kann ihm ein zweites Leben im Ausland gegeben werden.

In den meisten Fällen ist es möglich, ein Fahrzeug zu exportieren, wenn sich auf dem Schweizer Markt keine Käufer mehr finden. Auto-Sofortkauf kauft Fahrzeuge aller Art in der Schweiz ein und exportiert diese dann über ein großes Netzwerk an Partnern in der ganzen Welt.

Durch langjährige Erfahrung und ein gutes Netzwerk können die Fahrzeuge in den bestmöglichen Markt im Ausland verschifft werden. Selbst Autos die einen Motor- oder Getriebeschaden haben, können noch im Ausland repariert und dann wieder verkauft werden.

Die Abwicklung ist für den Verkäufer ganz unkompliziert. Dieser kontaktiert den Auto-Exporthändler und das Fahrzeug wird einmal genau begutachtet. Ist es für den Export geeignet, bekommt der Verkäufer auch schon das Angebot und das Fahrzeug kann sich auf den Weg machen.

Nachhaltigkeit durch Exporte in die ganze Welt

Mittlerweile ist es möglich, durch gut organisierte Exporte nachhaltiger auf dem Automarkt zu wirtschaften. Anstatt alte Fahrzeuge zu verschrotten können diese noch auf dem zweiten Markt ein neues Leben geschenkt bekommen, sodass nicht immer neue Fahrzeuge produziert werden müssen.

Adresse: Auto-Sofortkauf Feldmatt 8 6206 Neuenkirch